De Ligt dag voor cruciaal duel terug bij Manchester United

is daags voor de Europa League-ontmoeting met Athletic Bilbao weer terug op het trainingsveld bij Manchester United. De verdediger kampte met een blessure aan zijn voet, maar traint sinds woensdag weer mee met de selectie. Het is onduidelijk of de Nederlander ook gaat spelen op donderdagavond.

De Ligt raakte geblesseerd tijdens de Premier League-wedstrijd tegen Nottingham Forest op 1 april en miste sindsdien vier wedstrijden in de competitie, waaronder de Manchester Derby (0-0) en het spectaculaire tweeluik in de Europa League tegen Olympique Lyon. United won met 7-6 over twee wedstrijden.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Grote zomeraankoop voor United op komst: ‘Laatste details worden besproken’

Vandaag (woensdag) keert De Ligt weer terug bij de groepstraining van Manchester United. Het is dus goed mogelijk dat de Nederlandse centrale verdediger op donderdagavond weer bij de selectie zit voor de heenwedstrijd in de halve finale van de Europa League in Bilbao.

Die wedstrijd is een hele belangrijke, want Manchester United beleeft een onthutsend slecht seizoen. De club staat veertiende in de Premier League en Europees voetbal halen via de competitie is uitgesloten. Alleen het winnen van de Europa League kan het seizoen nog redden. Dat zou plaatsing voor Champions League betekenen. Eerst staat Athletic Bilbao in de halve finale op het programma, in de eventuele finale is dat de winnaar van Tottenham Hotspur tegen Bodø/Glimt.

Joshua Zirkzee doet in elk geval zeker niet mee tegen Athletic Bilbao. De Nederlandse spits is de rest van het seizoen uitgeschakeld met een hamstringblessure.

Amad Diallo and Matthijs de Ligt are BACK in training for Manchester United! 🔴 pic.twitter.com/DMFV11ybmY — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 30, 2025

➡️ Meer Manchester United nieuws

👉 Antony vertelt hoe hij echt denkt over Erik ten Hag 🔗

👉 Zirkzee laat zich gaan en haalt keihard uit naar United-supporters 🔗

👉 Henry maakt verdediger belachelijk op live tv – internet ontploft, Sky verwijdert video 🔗

👉 Man United ziet 'nieuwe Jude Bellingham' bij Ajax en roert zich 🔗

👉 Schok in Engeland: 'Onana dwingt Man United om iets te doen wat al 80 jaar niet gebeurde' 🔗