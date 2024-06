Van Hanegem begrijpt roep om aanvaller niet: ‘Het is een EK, geen schoolvoetbaltoernooi’

Willem van Hanegem vond niet goed genoeg in de EK-wedstrijd tegen Polen. De jongeling werd op televisie in bescherming genomen, wat bij de oud-voetballer in het verkeerde keelgat schiet.

“Xavi Simons lijkt nog steeds bij elk balcontact het hele EK te willen beslissen”, begint Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Hij ligt ook voortdurend op dat veld te stampen alsof hij zwaar geblesseerd is. Begrijp me niet verkeerd, ik zie ook wel dat hij veel potentie heeft. Al vind ik dat gejammer van de zogenaamde kenners op televisie die roepen dat ze hem een goede wedstrijd zo enorm zouden gunnen, irritant. Het is een EK, geen schoolvoetbaltoernooi.”

Het optreden van Weghorst kon hem juist wel bekoren. “Wout Weghorst deed het toch maar weer als invaller. Gelukkig maar, want voor je het weet beginnen er weer mensen over Luuk de Jong en dat we die missen. Weghorst is echt een uitstekende invaller. Ik snap dat hij zelf streeft naar een basisplaats, maar ik denk dat deze rol hem op het lijf is geschreven.”

Vlak voor tijd kwam Jeremie Frimpong binnen de lijnen, waardoor hij voor het eerst samenspeelde met Denzel Dumfries. Dat ging volgens De Kromme uitstekend. “Dat gezeur dat hij niet met Denzel Dumfries zou kunnen spelen, het is gekkigheid. Natuurlijk kan dat wel. Dumfries heeft maling aan die Fransen, vraag maar aan die irritante Theo Hernández, met wie hij met Inter tegen AC Milan zo vaak ruzie heeft”, blikt hij vast vooruit op het treffen met Frankrijk van vrijdag. “En Frimpong heeft maling aan alle tegenstanders. Dat kun je op een EK prima gebruiken. En zeker vrijdag tegen Frankrijk.”

