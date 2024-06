Marco van Basten komt met optimistische voorspelling over doelpuntenaantal Oranje

Marco van Basten denkt dat Oranje in de groepsfase zes keer raak schiet. De oud-voetballer was vrij tevreden over het vertoonde spel van het team van Ronald Koeman tegen Polen (2-1).

Bij Radio 538 laat Van Basten zijn licht schijnen op de wedstrijd van zondag. "Ik vond het best goed, er zat schot in. Het kan natuurlijk altijd beter, maar met een 2-1 winst beginnen is gewoon goed. Oranje creëerde een hoop kansen, maar scoorde wel te weinig." Zo liet Memphis Depay vlak voor rust een grote kans liggen en hij was niet de enige.

Vrijdag staat de wedstrijd Nederland - Frankrijk voor de deur. Van Basten denkt dat Nederland drie punten kan gaan bijschrijven. "Ze hebben heel veel goede spelers, vandaag gaan we zien hoe goed ze echt zijn", doelt de analist op de wedstrijd Oostenrijk - Frankrijk. "Nederland maakt best wel een goede kans. Het tempo zat er goed in tegen Polen, nu volhouden."

Als Van Basten een voorspelling moet doen over het aantal doelpunten dat Nederland gaat scoren tijdens de groepsfase van dit EK, komt hij met een optimistisch aantal. "In deze poule maakt Oranje zes doelpunten, denk ik." Naast de twee gemaakte doelpunten tegen Polen zou Oranje dan in de komende twee duels nog vier keer tot scoren komen. Volgens Van Basten scoort het team van Koeman dus bijvoorbeeld nog twee keer tegen de Fransen en twee keer tegen de Oostenrijkers. Ook mogelijk: Oranje scoort één keer tegen de ploeg van Didier Deschamps en driemaal tegen de mannen van Ralf Rangnick.

