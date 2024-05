'Pastoor nog altijd in beeld als opvolger Van Bommel, 43-jarige Belg topkandidaat bij Antwerp'

Hoewel Alex Pastoor nog altijd kandidaat is om Mark van Bommel op te volgen als trainer van Royal Antwerp FC, is oud-speler Jonas De Roeck momenteel de topfavoriet bij de uittredend kampioen van België. Dat meldt de doorgaans uitstekend ingevoerde Belgische journalist Sacha Tavolieri woensdagavond.

Pastoor kondigde eerder dit jaar aan te gaan vertrekken bij Almere City, dat hij vorig seizoen voor het eerst in de clubhistorie naar de Eredivisie leidde en waarmee hij zich dit seizoen wist te handhaven op het hoogste niveau. Diezelfde Tavolieri meldde anderhalve week geleden dat de 57-jarige Nederlander zich mocht verheugen in de belangstelling van Antwerp, waar Van Bommel op weg lijkt naar de uitgang.

Inmiddels zou De Roeck echter de belangrijkste gegadigde zijn. De 43-jarige trainer zit zonder club sinds hij in december vorig jaar werd ontslagen door KVC Westerlo. De Roeck is geen onbekende in het Bosuilstadion van Antwerp: als speler doorliep hij de jeugdopleiding van de club waar hij ook debuteerde als profvoetballer, om er vervolgens na omzwervingen in binnen- en buitenland terug te keren om zijn loopbaan in 2015 af te sluiten. Daarna begon hij een carrière als trainer. Tussen 2018 en 2021 stond De Roeck onder contract bij Anderlecht, waar hij de beloften onder zijn hoede had en later assistent bij de hoofdmacht was.

Bij de topclub uit Brussel werkte De Roeck samen met Jean Kindermans, inmiddels Head of Academy bij Antwerp. Dat zou een van de redenen zijn waarom The Great Old hem boven Pastoor zou verkiezen. Daarnaast zou de club op zoek zijn naar een jonge trainer die de eigen jeugd beter kan maken; De Roeck is veertien jaar jonger dan Pastoor dus past in dat opzicht beter in het profiel. Ook dat hij er een verleden als speler heeft zou in het voordeel van De Roeck spreken, schrijft Tavolieri op X.

🔴⚪️ Jonas De Roeck now definitely the favorite at Royal Antwerp FC. Ex-#RAFC player got some meetings with Royal Antwerp FC officials where it has been offered to him an overview on the transfers planned for the summer. The past at Anderlecht between Jean Kindermans (head of… pic.twitter.com/gySp1wSARC — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 22, 2024

