Albanië shockeert Italië met snelste EK-doelpunt aller tijden

Albanië is zaterdagavond razendsnel op voorsprong gekomen in de EK-wedstrijd tegen Italië in Dortmund. opende al na 22 seconden de score, na geschutter bij Italië. Een ingooi van Federico Dimarco werd in het strafschopgebied onderschept door Bajrami, die meteen de rechterbovenhoek opzocht. Het gaat om het snelste EK-doelpunt aller tijden.

"Wat een opening! Je bedenkt het niet!", roept commentator Ragnar Niemeijer van de NOS uit. "Het gaat daar gruwelijk missen. Dimarco is toch een van de beste spelers van de Italiaanse ploeg, maar dit is ook een beste uithaal van Bajrami. Dit mag Italië zich aanrekenen. Het snelste doelpunt van het EK. Totale miscommunicatie achterin bij de regerend Europees kampioen."

Het doelpunt van Bajrami is de eerste EK-treffer ooit in de eerste minuut van een wedstrijd. Tot zaterdag was Dmitri Kirichenko verantwoordelijk voor het snelste EK-doelpunt ooit. De Rus scoorde na 1 minuut en 7 seconden in de groepswedstrijd tegen Griekenland (2-1 nederlaag) in 2004.

Doelpunt Albanië🚨!



1' Nedim Bajrami



Italië 0-1 Albanië



Bekijk de wedstrijd live via: https://t.co/HC5spFakaU pic.twitter.com/axr3A6LJcD — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 15, 2024