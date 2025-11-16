Live voetbal

Noorwegen vernedert Italië en gaat voor het eerst sinds 1998 naar WK

Erling Haaland
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
16 november 2025, 22:42

In San Siro heeft Noorwegen een WK-tivcket binnengesleept. De ploeg van Ståle Solbakken won met 1-4 van Italië, waardoor de Scandinaviërs zich voor het eerst sinds 1998 plaatsen voor het wereldkampioenschap. Erling Haaland was met twee doelpunten de beul van de Azzurri. Voor Italië resteert – zoals al gevreesd – de route via de play-offs.

De avond begon nog optimistisch voor de ploeg van Gennaro Gattuso. Al na elf minuten stond San Siro op zijn kop dankzij een schitterend doelpunt van Francesco Pio Esposito. De twintigjarige spits draaide knap weg na voorbereidend werk van Dimarco en schoof de openingstreffer binnen: 1-0.

Italië controleerde lange tijd, met kansen voor Politano en Esposito, maar de Noren bleven dreigend. Sorloth en Haaland wonnen steeds vaker de fysieke duels, terwijl de rappe Nusa op de flanken meer ruimte kreeg. Donnarumma moest vlak voor rust al gestrekt op een inzet van Thorstvedt.

Noorwegen draait duel om: Haaland beslist wedstrijd

Na rust kantelde het duel volledig. Noorwegen kwam feller uit de kleedkamer en drukte Italië terug. Het was wachten op de gelijkmaker en die kwam in minuut 63. Antonio Nusa kreeg de bal na een rommelige situatie in de zestien en poeierde hem kiezelhard in de kruising. Donnarumma was kansloos.

Het was het startschot voor een Noorse storm. Acht minuten later liet Haaland opnieuw zien waarom hij ’s werelds gevaarlijkste spits is. Oscar Bobb kapte zichzelf vrij, legde de bal subtiel terug en Haaland ramde een volley binnen: 1-2. De Italiaanse defensie keek elkaar verbijsterd aan.

En terwijl Italië nog bezig was twee wissels door te voeren, strafte Noorwegen direct een blunder van Mancini af. Thorsby onderschepte de slechte pass en legde breed op Haaland, die van dichtbij de 1-3 binnenschoot. San Siro viel stil.

In het slotkwartier probeerde Italië nog aan te zetten met Zaccagni, Scamacca en Ricci. Politano schoot nog rakelings naast, Esposito vond de Noorse doelman twee keer op zijn weg. Maar Noorwegen stond solide en speelde de wedstrijd volwassen uit. Diep in de blessuretijd tilde Jørgen Strand Larsen de score zelfs naar 1-4.

Met de zege blijft Noorwegen foutloos in de kwalificatiereeks (acht zeges uit acht) en is de WK-ticket na 27 jaar eindelijk binnen. Italië daarentegen wacht in maart een loodzware opdracht: de play-offs, waar eerder al twee eindtoernooien misgingen.

Italië - Noorwegen

1 - 4
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Erling Haaland

Erling Haaland
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 25 jaar (21 jul. 2000)
Positie: S
