Belgische zender VRT komt met opvallend geluid over Nederlands elftal

Op de Belgische tv-zender VRT wordt zaterdagavond vooruitgeblikt op de EK-wedstrijd tussen Nederland en Polen. De analisten zijn goed te spreken over Oranje en betwijfelen of de afwezigheid van een grote domper is.

Arnar Vidarsson, voormalig speler van onder meer FC Twente, voormalig bondscoach van IJsland en sinds kort de technisch manager van AA Gent, krijgt de vraag hoe groot de tegenvaller is. “Niet zo groot, denk ik. Ik heb Nederland deze week gezien tegen IJsland en het was indrukwekkend. Heel modern spel, niet meer het ouderwetse Nederlandse 4-3-3-voetbal. Ze speelden heel veel door het midden, met mooie combinaties in het spel. Het was echt goed. Ik verwacht wel veel van Nederland”, zegt Vidarsson.

Aad de Mos zei deze week zelfs dat de afwezigheid van De Jong ‘een godsgeschenk’ is. Voormalig Rode Duivel Gert Verheyen is niet zo uitgesproken. “Het probleem van zulke uitspraken is dat je het tegendeel niet kunt bewijzen. Het duo Schouten – Veerman is inderdaad wel heel goed. Ik zou ook de afwezigheid van Koopmeiners nog willen benoemen, want dat vind ik ook een heel goede speler. Er blijven twee goede spelers thuis, maar de vijver is groot daar.”

