Belgische bekerfinale loopt uit op dubbel drama voor topdarter Kim Huybrechts

De Belgische darter Kim Huybrechts heeft donderdag een dubbele sleutelbeenbreuk opgelopen bij een vechtpartij die uitbrak nadat zijn favoriete club Royal Antwerp FC de bekerfinale verloor van Union Sint-Gillis. Huybrechts en een vriend werden na het duel aangevallen door een groep 'Brusselse jongeren', weet de Belgische krant Het Nieuwsblad te melden.

Het was sowieso al een vervelende middag voor Huybrechts, die volgens de krant diehard supporter van de club van trainer Mark van Bommel is. Vorig seizoen mocht de darter nog dubbel juichen voor The Great Old, die onder de Nederlandse oefenmeester zowel de landstitel als de beker in de wacht sleepte. Het kampioenschap is dit seizoen ver weg, en ook het prolongeren van de beker lukte dus niet: Union was in de eindstrijd in Brussel met 1-0 te sterk door een treffer van de Japanner Koki Machida.

Daarmee was het leed voor Huybrechts echter nog niet geleden: "Huybrechts en zijn vriend Kevin Belmans werden op weg naar de supportersbussen aangevallen door een groep ‘Brusselse jongeren’", schrijft bovengenoemde krant. "Vriend Kevin incasseerde de eerste klap met een motorhelm, waarna Huybrechts bij het weglopen brutaal werd getackeld, ten val kwam en nog enkele trappen incasseerde. Hij had nog wel de kracht om zich tot aan de bussen te begeven op Parking C van de Heizel, waar hij verzorging kon krijgen", wordt de aanval verder omschreven.

In het ziekenhuis werd na het maken van een röntgenfoto duidelijk dat Huybrechts, bijgenaamd The Hurricane, een dubbele breuk in zijn rechtersleutelbeen heeft opgelopen. Extra vervelend: rechts is ook nog eens de werparm van de darter, die op de huidige wereldranglijst de 33ste plaats inneemt. Momenteel is nog niet duidelijk hoelang Huybrechts zijn sport niet kan beoefenen, maar Het Nieuwsblad ziet één lichtpuntje: "Het ‘gelukkige’ van de zaak is dat er de komende twee maanden minder toernooien op het programma staan."

