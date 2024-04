Dirk Kuyt maakt zich op voor gevecht met Mark van Bommel: 'Hij wil dat net zo graag'

Dirk Kuyt stelde afgelopen zaterdag, als hoofdtrainer, met Beerschot promotie veilig naar de Jupiler Pro League. Voor Kuyt is dat nog niet genoeg, want hij zal maar al te graag komende zondag kampioen worden op het tweede niveau van België. De oud-hoofdcoach van ADO Den Haag heeft ook zin in de derby volgend seizoen, en dat tegen een oude bekende.

Doordat Beerschot met 1-2 bij KV Oostende won speelt het volgend seizoen op het hoogste niveau van België. “Er was geen plan B, er móést promotie gehaald worden. Dus dit wordt sowieso een héél gezellige terugreis en in Antwerpen wacht ons ongetwijfeld een feestje. Maar ons absolute doel is kampioen worden. Volgende week wil ik het afmaken”, vertelde Kuyt in Oostende na afloop van de behaalde promotie aan het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

Komende zondag kan Beerschot zelfs kampioen worden in de uitwedstrijd om 13.30 uur bij SK Beveren in Oost-Vlaanderen. “Dat kampioenschap zou écht mijn eerste succes zijn, maar deze promotie is ook al een heel knappe prestatie. Heel fijn voor de club, maar óók voor mij persoonlijk, na de eerste stap die niet goed is gegaan. Deze taak was niet gemakkelijk, maar ik ben supertrots dat ik onderdeel van dit succes mag uitmaken en ik kijk ook uit naar een toekomst bij deze club. Hier kan ik me verder ontwikkelen als coach”, vertelt Kuyt.

Omdat Beerschot gepromoveerd is staat volgend seizoen de derby van Antwerpen weer op het programma: Royal Antwerp FC tegen Beerschot. De coach van Royal Antwerp is natuurlijk Mark van Bommel. “Die derby tegen Mark zie ik echt wel zitten, ja. Mark is een goede vriend, daar wil ik van winnen. En hij wil dat net zo graag, vrees ik”, besluit Dirk Kuyt.

