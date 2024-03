Sneijder hoort één opvallend detail in interview met Kuyt: 'Zo ken ik Dirkie niet!'

Dirk Kuyt werd afgelopen weekend opgezocht door Veronica Offside, dat verslaggever Tom Staal naar België stuurde om de trainer van Beerschot eens aan de tand te voelen. Wesley Sneijder bekijkt de beelden vanuit de studio en staat vooral te kijken van één bewering die zijn voormalig ploeggenoot bij het Nederlands elftal doet.

In de zomer van 2022 begon Kuyt nog vol goede moed aan zijn eerste klus als hoofdtrainer in het betaald voetbal bij ADO Den Haag. Na vier teleurstellende maanden zette die club hem echter alweer aan de kant. In 2023 bood Beerschot de oud-speler van onder meer FC Utrecht, Feyenoord en Liverpool echter een nieuwe kans. In Antwerpen vergaat het Kuyt een stuk beter: na 25 speelronden is Beerschot koploper in de Challenger Pro League, het tweede Belgische profniveau, al zijn de verschillen in de top van die competitie nog altijd klein.

Staal maakt een rondgang langs de Beerschot-supporters. In een café krijgt de voormalig aanvaller uit Katwijk het welgemeende advies eens de lokale bierspecialiteit, Tripel D'Anvers, te proberen. Staal brengt die boodschap over naar de trainer, die reageert: "Heineken is mijn bier, maar je wil niet weten wat ze daar hier over zeggen dat ik dat een lekker biertje vind. Tripel D'Anvers heb ik ook een keer gehad, die is ook wel lekker ja. Maar ik hou het vaak bij eentje." Die laatste opmerking valt Sneijder in de studio behoorlijk op: "Het enige merkwaardige van het filmpje is dat hij zegt dat hij het bij eentje houdt. Zo ken ik Dirkie niet", grijnst de recordinternational van Oranje.

