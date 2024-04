Landskampioen van 2017 zet Feyenoord-terugkeer uit het hoofd: 'Op dit moment niet realistisch'

Dirk Kuijt verwacht niet dat Feyenoord bij hem aan zal kloppen, mocht hoofdtrainer Arne Slot vertrekken. De 43-jarige Katwijker stevent momenteel met het Belgische Beerschot af op promotie naar het hoogste niveau, maar heeft niet het gevoel dat de club waarmee hij in 2017 kampioen van Nederland werd hem op dit moment als mogelijke opvolger van de succestrainer ziet.

Na het veiligstellen van de landstitel in het seizoen 2016/17 beëindigde Kuijt zijn imposante loopbaan, die hem van Quick Boys via FC Utrecht en Feyenoord leidde naar Liverpool, Fenerbahçe en een laatste kunstje in Rotterdam-Zuid. Daarna richtte hij zich op een trainersloopbaan; waarbij hij twee seizoenen de Onder-19 van Feyenoord onder zijn hoede had.

In gesprek met de NOS blikt Kuijt terug op de zomer van 2021, toen toenmalig technisch directeur Frank Arnesen de belofte dat Kuijt als hoofdtrainer aan de slag zou mogen verbrak en Slot aanstelde. "Achteraf gezien is het goed geweest", denkt de oud-aanvaller tweeënhalf jaar later. "Het trainersvak is een ervaringsvak en het leren stopt nooit. Dat geldt voor een toptrainer zoals Slot, maar ook voor Kuijt die pas net onder weg is. Ik ben blij met de ervaringen die ik heb opgedaan, ook de negatieve. Daar leer je van."

ADO

Zijn eerste klus als hoofdtrainer in het betaald voetbal, bij ADO Den Haag, leverde inderdaad een bijzonder negatieve ervaring op voor Kuijt, die na 176 dagen op straat werd gezet. Inmiddels krabbelt hij op in Antwerpen, waar hij het bij Beerschot prima naar zijn zin zegt te hebben. Op de vraag of hij nu wel 'rijp' is voor het hoofdtrainerschap van Feyenoord, antwoordt hij dan ook: "Daar ben ik absoluut niet mee bezig. Het voelt alsof ik bij Beerschot op mijn plek ben. Mijn contract loopt van de zomer af, maar het liefst wil ik mij hier doorontwikkelen."

'Dat is een gevoel dat ik heb'

Slot leidde Feyenoord in zijn debuutjaar naar de finale van de Conference League en vorig seizoen naar de eerste landstitel sinds het jaar waarin Kuijt afscheid nam. Dit jaar zit prolongatie er vermoedelijk niet in, maar staat de club wel op de drempel van nieuwe kwalificatie voor de Champions League én speelt Feyenoord op 21 april de bekerfinale tegen NEC. Vanuit het buitenland wordt dan ook de nodige interesse in de diensten van Slot gerapporteerd. Mocht het komende zomer van een afscheid komen, dan verwacht Kuijt niet dat Feyenoord bij hem komt aankloppen. "Dat denk ik niet eerlijk gezegd. Dat is een gevoel dat ik heb. Waarom? Dat zou je aan Feyenoord moeten vragen. Het is puur mijn gevoel. Natuurlijk droom ik ervan om ooit terug te keren in de Kuip, maar dat is op dit moment niet realistisch."

