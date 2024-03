Grote namen bij Legends-wedstrijd Liverpool - Ajax: deze spelers komen zaterdag in actie

De Legends-elftallen van Liverpool en Ajax treffen elkaar zaterdagmiddag met een keur aan grote namen op Anfield. Aan Amsterdamse zijde zijn clubiconen als Rafael van der Vaart, Edgar Davids en Ronald de Boer geselecteerd, terwijl onder meer Steven Gerrard, Dirk Kuijt en Fernando Torres het rood van de thuisploeg weer eens zullen aantrekken. Dit zijn de volledige selecties van beide clubs.

Selectie Liverpool

Keepers: Sander Westerveld, Jerzy Dudek, Chris Kirkland

Verdedigers: Bjørn Tore Kvarme, Daniel Agger, Fábio Aurélio, Martin Skrtel, Sami Hypia, Grégory Vignal

Middenvelders: Steven Gerrard, Mark González, Maxi Rodríguez, Momo Sissoko, Jay Spearing, Igor Biscan

Aanvallers: Djibril Cissé, Fernando Torres, Dirk Kuijt, Nabil El Zhar

Selectie Ajax

Keepers: Dennis Gentenaar, Bogdan Lobont, Stan Bijl

Verdedigers: Jan van Halst, Ricardo van Rhijn, Sonny Silooy, Urby Emanuelson

Middenvelders: Edgar Davids, Aron Winter, Jari Litmanen, Olaf Lindenbergh, Ronald de Boer, Eyong Enoh, Demy de Zeeuw, Rafael van der Vaart, Kenneth Perez, Michael Krohn-Dehli, Richard Witschge, Siem de Jong

Aanvallers: Ryan Babel, Kiki Musampa, Derk Boerrigter, Nordin Wooter, Simon Tahamata, Clyde Wijnhard

Artikel gaat verder onder video

Dubbelrol

Daarnaast komen zaterdagmiddag twee spelers in actie die tijdens hun actieve loopbaan bij zowel Ajax als Liverpool onder contract stonden. Jari Litmanen doet de eerste helft mee bij Ajax en stapt in de rust over naar de tegenstander, terwijl Babel dat precies andersom doet.

Eriksson

Ajax wordt op Anfield gecoacht door clubiconen Sjaak Swart en Danny Blind. Op de bank van de thuisploeg vinden we een opvallende naam terug: die van Sven-Göran Eriksson. De 75-jarige Zweed werkte tijdens zijn actieve loopbaan onder meer als hoofdtrainer van SS Lazio en Manchester City en was tevens bondscoach van Engeland. Begin dit jaar maakte hij bekend dat hij kanker heeft en nog maximaal een jaar te leven zou hebben. Eriksson sprak tevens de hartewens uit om voor zijn overlijden één keer als trainer van zijn favoriete club Liverpool op de bank plaats te mogen nemen en het You'll Never Walk Alone vanaf die positie te mogen aanhoren. Door toedoen van voormalig Liverpool-spits Robbie Fowler komt de diepe wens van Eriksson zaterdag daadwerkelijk uit.

Lees ook: Ajax-Legends te gast in Liverpool: hoe laat en waar is de wedstrijd live te zien?