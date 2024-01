Verdrietig nieuws: Sven-Göran Eriksson (75) heeft kanker en verwacht nog een jaar te leven

Verdrietig nieuws over Sven-Göran Eriksson. De oud-voetbaltrainer heeft ongeneeslijke kanker en verwacht hooguit nog een jaar te leven, zo bracht hij zelf naar buiten bij radiostation P1. Het zou gaan om alveesklierkanker.

“Iedereen weet dat ik een ziekte heb die niet goed is. Iedereen vermoedt dat het kanker is, en dat is ook zo. Maar ik moet vechten zolang ik kan”, sprak Eriksson bij P1. De 75-jarige oud-voetbaltrainer zei dat hij ‘op zijn best nog een jaar te leven heeft’. In het slechtste geval kan dat zelfs iets minder zijn, terwijl het op zijn best misschien iets langer wordt.

“Je kunt er niet helemaal zeker van zijn. Het is beter om er niet over na te denken. Maar je kunt je hersenen voor de gek houden. Zie het positieve in de dingen, wentel je niet in tegenslagen, want dit is natuurlijk de grootste tegenslag, maar maak er iets goeds van”, vertelde de Zweed. Eriksson stortte in bij een hardloopwedstrijd over vijf kilometer. Na bezoek aan zijn artsen bleek hij een beroerte te hebben gehad. Daarnaast werd duidelijk dat hij kanker had.

Eriksson kende een prachtige loopbaan als voetbaltrainer. De Zweed was vijf jaar trainer van het Engelse nationale team. Tussen 2001 en 2006 trainde hij de ‘gouden generatie’, met onder meer sterren als Steven Gerrard, David Beckham en Frank Lampard in de gelederen. Daarnaast was Eriksson trainer bij IFK Göteborg, Benfica, AS Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, Manchester City en Leicester City. Als bondscoach kwam hij nog meer uit voor Mexico en Ivoorkust.