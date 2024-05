Ajax volgt ontwikkelingen bij Club Brugge - Fiorentina met veel interesse op de voet

Ajax moet woensdagavond hopen dat Club Brugge zich ten koste van Fiorentina plaatst voor de finale van de UEFA Conference League. De Amsterdammers staan momenteel vijfde in de Eredivisie en mochten ze die plek vasthouden, dan bestaat er een kans dat ze zich rechtstreeks kwalificeren voor het hoofdtoernooi van de Europa League. Daarbij zijn ze niet enkel afhankelijk van de Conference League-winnaar, maar óók van het seizoenslot van FC Porto.

Mocht Ajax, dat in de Eredivisie met nog twee speelronden te gaan een voorsprong van twee punten heeft op NEC, de vijfde plaats vasthouden, dan ontloopt het in elk geval de play-offs. Dat heeft alles te maken met de bekerwinst van Feyenoord op NEC (1-0). Doordat Feyenoord als nummer twee het hoofdtoernooi van de Champions League ingaat en FC Twente als nummer drie voorronde gaat spelen, schoof het Rotterdamse Europa League-ticket verkregen door de bekerzege door naar plek vier. AZ gaat, momenteel, naar de groepsfase van de Europa League, Ajax neemt het ticket voor de tweede voorronde van dat toernooi over.

Club Brugge

Maar ook de Amsterdammers kunnen zich nog rechtstreeks plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Europa League. Maar een startbewijs voor de groepsfase van dat toernooi heeft het zeker niet in eigen hand. Ajax moet in de Eredivisie sowieso als vijfde eindigen en dan hopen op een gunstige Conference League-winnaar én afwachten wat het seizoenslot voor FC Porto in petto heeft. Club Brugge lijkt de meest gunstige Conference League-winnaar voor Ajax. Club Brugge bezet in eigen land momenteel de eerste plaats. Maar de Belgen moeten zich nog wel zien te plaatsen voor de finale van de Conference League. Na de 3-2 nederlaag in de heenwedstrijd tegen Fiorentina hebben ze een achterstand goed te maken. In de return staat het na 45 minuten 1-0 voor Club.

FC Porto

Niet alleen de uitkomst van de Conference League is dus van groot belang voor Ajax. “De Amsterdammers moeten op de coëfficiëntenlijst voor clubs ook de eerste plek in de ‘wachtkamer’ behouden, die dus wordt verzilverd bij een gunstige Conference League-ontknoping”, schrijft Voetbal International. Van de clubs die evenals Ajax in de race zijn voor een dergelijke ‘vluchtroute’ moet de recordkampioen van Nederland vooralsnog voorrang verlenen aan FC Porto. Dat betekent dat de huidige nummer vijf van de Eredivisie moet hopen dat FC Porto zich via een andere weg plaatst voor het hoofdtoernooi van de Europa League. Daarvoor volstaat een overwinning op Sporting Portugal in de bekerfinale op 26 mei.

Maar er zijn voor Ajax meerdere wegen die via Porto naar de groepsfase van de Europa League kunnen leiden. “De Amsterdammers moeten hopen dat FC Porto zich via een andere weg plaatst voor de Europa League-hoofdfase of helemaal uit beeld verdwijnt door ook naast een plek in de voorronde te grijpen. Wint Sporting CP de bekerfinale, dan gaat het Europa League-hoofdfase ticket naar de nummer drie van de Primeira Liga, thans toevallig genoeg Porto”, zo klinkt het. Het is overigens geen uitgemaakte zaak dat FC Porto op die plek eindigt. De voorsprong op nummer vier Braga is, met nog twee wedstrijden te gaan, slechts één punt. “Om het extreem overzichtelijk te houden: als Ajax als vijfde finisht in de Eredivisie - en dat valt nog te bezien - is de kans best aanwezig dat deze plek leidt tot hoofdfase Europa League. Veel zal afhangen van de Conference League-winnaar en het seizoenslot van FC Porto.”

Ajax moet hopen dat Fiorentina straks wordt uitgeschakeld door Club Brugge. Zou kans op direct EL-ticket flink vergroten. Niet te onderschatten hoe belangrijk dat is qua opbouw van het seizoen. — Michel Abbink (@sportzeloot) May 8, 2024 Maxim De Cuyper zet Club Brugge op voorsprong na een piekfijne voorzet van Hans Vanaken🔥 — ESPN NL (@ESPNnl) May 8, 2024

