'PSV zet hoog in en wil 62-voudig Oranje-international naar Eindhoven halen'

PSV hoopt de selectie komende zomer te versterken met 62-voudig Oranje-international , zo meldt het gerenommeerde La Gazzetta dello Sport. De 32-jarige verdediger beschikt bij zijn huidige werkgever, Internazionale, over een verbintenis die in de zomer van 2025 afloopt en werd eerder in verband gebracht met een terugkeer naar zijn vroegere club Feyenoord.

Inter, dat dit seizoen beslag legde op de Italiaanse landstitel, zou het hart van de defensie komende zomer willen verjongen. "De prestaties van Francesco Acerbi en De Vrij waren vorig seizoen uitstekend, maar hun leeftijd en het daaruit voortvloeiende risico op blessures zou ertoe kunnen leiden dat de club gaat anticiperen en op zoek gaat naar een jonger element", schrijft de roze sportkrant.

Verderop valt te lezen dat 'een terugkeer naar zijn thuisland voor de Nederlander niet kan worden uitgesloten'. "Sterker nog: PSV zou in hem geïnteresseerd zijn", schrijft La Gazzetta. De beleidsbepalers in Eindhoven hebben er geen geheim van gemaakt de selectie komende zomer in ieder geval met een centrale verdediger te versterken. De eventuele komst van de ervaren De Vrij past in het beleid om Nederlandse internationals naar Eindhoven te halen. Zo versterkte PSV zich afgelopen zomer met Noa Lang en Jerdy Schouten.

De Vrij doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord, en beleefde in Rotterdam-Zuid zijn doorbraak in het betaald voetbal. In de zomer van 2014, nadat hij op het WK in Brazilië een basisplaats had in alle wedstrijden van het Mederlands elftal dat beslag legde op de derde plaats, haalde SS Lazio De Vrij voor zeven miljoen euro naar de Serie A. Vier jaar later stapte hij transfervrij over naar de grootmacht uit Milaan. Sindsdien speelde De Vrij 236 wedstrijden voor Inter, al was hij afgelopen seizoen niet wekelijks zeker van een basisplaats.

