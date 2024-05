Bouma blikt terug op pijnlijke EK-uitschakeling met Oranje: 'Weet niet wát ze in hun drank hadden zitten, ze bleven maar gaan'

Wilfred Bouma blikt in gesprek met FCUpdate terug op zijn verleden in het Nederlands elftal. Tijdens wat later zijn laatste eindtoernooi met Oranje zou blijken, het EK van 2008 in Zwitserland en Oostenrijk, keek de vroegere verdediger zijn ogen uit tijdens de verloren kwartfinale tegen Rusland. Vanaf de bank zag de 37-voudig international hoe zijn ploeggenoten er niet aan te pas kwamen tegen het elftal van Guus Hiddink.

Oranje was juist uitstekend aan het toernooi begonnen. In de groepsfase rekende het elftal van toenmalig bondscoach Marco van Basten af met achtereenvolgens regerend wereldkampioen Italië (3-0) als de verliezend WK-finalist Frankrijk (4-1). In het derde groepsduel, toen Nederland al zeker was van een plek bij de laatste acht, werd Roemenië door een sterk gewijzigd Oranje ook nog eens met 2-0 verslagen. Bouma, tegenwoordig assistent-trainer van Jong PSV en destijds uitkomend voor Aston Villa, mocht tegen de Fransen invallen en stond in het laatste pouleduel, waarin Oranje zonder al te veel moeite afrekende met de tegenstander, de volle 90 minuten op het veld.

Artikel gaat verder onder video

In Nederland was het optimisme over de kansen op de eindzege na de uitstekend verlopen groepsfase groot, maar de kwartfinale bleek uiteindelijk op pijnlijke wijze het eindstation. De Russen kwamen in het St. Jakob-Park in Basel tien minuten na rust via Roman Pavlyuchenko op een 0-1 voorsprong. Ruud van Nistelrooij maakte vervolgens vlak voor tijd nog wel gelijk, maar in de verlenging sloeg de ploeg van Bouma's vroegere PSV-trainer Hiddink via Dmitri Torbinskiy en Andrey Arshavin alsnog toe: 1-3.

"Die uitschakeling was sowieso zuur", zegt Bouma zestien jaar na dato in gesprek met FCUpdate-presentator Mounir Boualin. "Dat Rusland, het leek wel of ze ik weet niet wat in hun drank hadden zitten, die konden maar blijven gaan." En dat terwijl Oranje juist niet kon brengen wat het in de groepsfase wél kon: "We kwamen daar niet voor de dag zoals we eigenlijk wel voor de dag konden komen, zoals we in de poule hadden laten zien."

Voorafgaand aan de kwartfinale werd Oranje opgeschrikt door het nieuws dat het dochtertje van verdediger Khalid Boulahrouz te vroeg werd geboren en uiteindelijk in het ziekenhuis van Lausanne zou komen te overlijden. "Dat heeft er zeker mee te maken gehad. Er zijn natuurlijk ook andere spelers die al vader waren, dan trek je je dat nog erger aan", zegt Bouma. In de media werden ook de vele wisselingen die Van Basten in het laatste pouleduel doorvoerde als reden voor de onherkenbare wedstrijd tegen de Russen genoemd, maar dat bestrijdt de oud-verdediger: "Daar had de staf voor gekozen om jongens rust te geven én omdat onze bank echt sterk was."

Bekijk het hele interview met Wilfred Bouma in de player hieronder of op het Youtube-kanaal van FCUpdate. Het EK van 2008 wordt besproken vanaf minuut 11.58.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Foppe de Haan geeft ideale Oranje-opstelling prijs voor EK

Foppe de Haan vertelt aan FCUpdate welke elf spelers hij zou opstellen bij Oranje.