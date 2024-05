Opvallend: Excelsior-spelers onderbreken speech van Marinus Dijkhuizen na oorwassing

Marinus Dijkhuizen stond dinsdagavond na de oorwassing van Excelsior tegen NAC Breda (6-2) in de eerste wedstrijd van de finale van de play-offs ontgoocheld voor de camera van ESPN. De trainer van Excelsior put voor de return echter vertrouwen uit de reactie van zijn spelersgroep in de kleedkamer.

“De jongens zeiden in de kleedkamer al dat het nog niet over is. Toen had ik mijn speech nog niet eens afgemaakt”, zegt Dijkhuizen in gesprek met verslaggever Hans Kraay junior. De oefenmeester haalt ‘de legendarische wedstrijd van Barcelona’ aan als bijvoorbeeld.

Artikel gaat verder onder video

Dijkhuizen maakt niet duidelijk op welke wedstrijd van Barcelona hij doelt, maar vermoedelijk gaat het om de befaamde Remontada in 2017 tegen Paris Saint-Germain. De Catalanen wonnen de return in de achtste finales van de Champions League toen met 6-1, nadat de heenwedstrijd in Frankrijk met 4-0 werd verloren.

“Ik ben zelf toen in het stadion bij die legendarische wedstrijd geweest. Dus je weet dat het kan. En je weet dat wij veel doelpunten kunnen maken. Dat hebben we de laatste drie, vier thuiswedstrijden ook laten zien”, vervolgt Dijkhuizen, refererend aan onder meer de 7-1 thuiszege van Excelsior op ADO Den Haag in de halve finales van de play-offs. “Het is een hell of a job, maar als de jongens er zelf in beginnen te geloven, dan heb je altijd nog een kans van vijf procent waarvoor je moet gaan. Er zijn gekkere dingen gebeurd in het voetbal”, besluit de coach.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit is het virtuele schema voor de play-offs van de Keuken Kampioen Divisie

Dit is het virtuele speelschema van de play-offs, waarin de top van de Keuken Kampioen Divisie strijdt om promotie en de nummer zestien van de Eredivisie juist probeert degradatie te voorkomen.