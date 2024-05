Dijkhuizen heeft spijt van opstellen Driouech: ‘Met de ervaring die ik nu heb...’

Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen heeft spijt dat hij heeft opgesteld daags na het afketsen van de droomtransfer van de buitenspeler naar PSV. De vleugelspeler van Excelsior was gebrand om in actie te komen in het duel met Almere City, dat met 2-1 verloren ging.

“Met de ervaring die ik nu heb, zou ik niet hetzelfde handelen als toen”, vertelt Dijkhuizen in gesprek met De Telegraaf. "Maar hij wilde zo graag spelen. Die avond belde hij me gelijk op dat het niet doorging, maar dat hij wel wilde spelen en er wilde zijn voor het team. ’We gaan er wat moois van maken’, zei hij. Dat past bij hem.”

In de tweede seizoenshelft werd Driouech geteisterd door fysiek ongemak. Zo speelde de vleugelaanvaller slechts zeven wedstrijden. Een hamstringblessure, zijn meest recente blessure, liep hij op tegen PSV. “Dat het geen toeval was? Ongetwijfeld, maar dan vooral door het hele plaatje na de winterstop”, weet Dijkhuizen.

Volgens de oefenmeester beseft niet iedereen wat er allemaal op Driouech is afgekomen in die periode. “Het gevolg was best wel logisch, ondanks zijn goede wil en mentaliteit. Alle schijnwerpers kwamen op hem te staan. Het was misschien een beetje te veel. Alles bij elkaar kom je ook op het randje van de fysieke belasting. Zeker omdat hij zó explosief is”, aldus Dijkhuizen.

