Nederlands elftal negeert RTL Boulevard massaal en wordt live op televisie aangepakt

RTL Boulevard heeft dinsdagavond op televisie kritiek geuit op de houding van de spelers van het Nederlands elftal tegenover de pers. Internationals van Oranje negeerden een journaliste van het praatprogramma massaal op het moment dat ze een vraag wilde stellen, vlak voor de vlucht van Oranje naar Duitsland.

De journaliste had zich op het vliegveld gemeld om beelden te draaien voor het uitzwaaimoment van het Nederlands elftal. De Oranje-spelers stapten dinsdagochtend het vliegtuig richting Braunschweig in, waarna ze doorreden naar de verblijfplaats in Wolfsburg. Toen de internationals de bus uitstapten en richting het vliegtuig liepen, hoopte de journaliste nog een vraag te kunnen stellen aan een van de spelers van het Nederlands elftal. Ze werd teleurgesteld: de spelers van Oranje negeerden haar.

Op het moment dat de beelden dinsdagavond getoond worden in de uitzending van RTL Boulevard, klinkt er kritiek op de houding van het Nederlands elftal tegenover - in dit geval - een eigen cameraploeg: “Van doldwaas enthousiasme is bij de spelers bar weinig te merken", stelde presentator Eddy Zoëy. "Ondanks de massale media-aandacht van vandaag liet werkelijk niemand zich even tackelen voor een heel kort interviewtje."

Presentator Luuk Ikink vraagt zich af deze houding door het blessurenieuws rondom Teun Koopmeiners en Frenkie de Jong komt, maar sneert wel naar de Oranje-spelers: "Het drukt wel een beetje het humeur misschien dat Koopmeiners en Frenkie niet meegaan, want we kregen ze vandaag niet te spreken en ik vond ze gisteren ook een beetje zuurpruimerig na de wedstrijd", geeft Ikink aan. "Er kon geen lachje van af. Praat ook meer dan drie woorden", adviseert hij de Oranje-spelers, die de journaliste ook niet aankeken. "Dat is ook wel leuk, toch?”

Sportdeskundige Fatima Moreira de Melo, ook aanwezig in de studio van RTL Boulevard, denkt dat van tevoren is besloten om de pers niet te woord te staan op het vliegveld. Daardoor zou de reactie van de Oranje-selectie ook wat meer te verklaren zijn: "Het is gewoon de afspraak: we praten niet met de pers en gaan het niet over Koopmeiners of De Jong hebben. Dat is van tevoren wel gesproken. Anders zeggen ze echt wel: ‘Hé, hoi’, of weet ik het. Ze doen het gewoon bewust niet", denkt zij.

