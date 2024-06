Twee clubs maken het PSV héél lastig op de transfermarkt: 'patstelling' en buitenlandse concurrentie

PSV sloeg met de definitieve komst van Malik Tillman en het langer vastleggen van Ismael Saibari weliswaar al een serieuze dubbelslag richting het nieuwe seizoen, maar op de transfermarkt heeft de club vooralsnog minder succes. De landskampioen zit zoals bekend achter de handtekening aan van én , maar zowel respectievelijk FC Utrecht als Excelsior wil tot op heden niet meewerken aan een vertrek van de smaakmakers.

De interesse van PSV in Driouech is natuurlijk niet nieuw. De rappe aanvaller stond afgelopen transferwindow al op het punt te vertrekken naar het Philips Stadion. PSV had Driouech bovenaan het verlanglijstje staan als vervanger van de naar Duitsland vertrokken Yorbe Vertessen en leek hem daadwerkelijk nog voor de deadline vast te leggen, maar Excelsior trok op het laatste moment de stekker uit de onderhandelingen. Driouech bleef in Rotterdam, maar slaagde er niet in Excelsior te behouden voor de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

De verwachting was dat PSV en Excelsior, zeker door de degradatie van de club uit Kralingen, snel na het afgelopen seizoen tot een akkoord zouden komen over Driouech. Maar daarvan is nog altijd geen sprake. Volgens het Eindhovens Dagblad is er zelfs sprake van een ‘patstelling’. “PSV bood tijdens de play-offs om promotie naar en degradatie vanuit de Eredivisie iets meer dan twee miljoen euro op Driouech. De Eindhovense club koppelde naar verluidt ook een deadline aan dat aanbod. Excelsior heeft de aanbieding niet geaccepteerd en lijkt ook niet van plan om dat de komende weken wel te doen. De deadline zal dus verlopen”, zo klinkt het.

Excelsior, dat volgend seizoen aantreedt in de Keuken Kampioen Divisie, denkt meer geld te kunnen ontvangen voor Driouech. De aanvaller heeft weliswaar een contract tot de zomer van 2025, maar in Rotterdam aast men evenals in januari op een bedrag tussen de 3,5 en 4 miljoen euro. “Een ruggensteun voor Excelsior is dat buitenlandse clubs ook volop naar Driouech informeren en aan hem trekken. Onder anderen Leeds United en Sevilla FC zijn volgens bronnen geïnteresseerd”, zo klinkt het. Het is nog maar de vraag of Excelsior en PSV er überhaupt uit gaan komen. De landskampioen zou niet meer dan twee miljoen euro willen bieden omdat de aanvaller in de ogen van de Eindhovense clubleiding ‘de afgelopen zes maanden niet meer waard is geworden’.

Flamingo

Driouech is niet de enige speler die bij PSV nadrukkelijk op het verlanglijstje staat. Dat geldt ook voor Flamingo. De centrale verdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, blonk vorig seizoen uit bij FC Utrecht en kan zijn prestaties in de Domstad bekronen met een transfer naar Eindhoven. “PSV heeft inmiddels meerdere biedingen gedaan, maar er zit naar verluidt nog wel een behoorlijk gat tussen vraagprijs en het hoogste bod van de landskampioen”, schrijft De Telegraaf echter. Volgens de krant is er inmiddels ook ‘interesse’ van clubs uit Duitsland, België en Italië, al hebben zij zich nog niet concreet gemeld bij FC Utrecht.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Bedrijvig PSV onderhandelt met begeerde centrale verdediger’

Directeur voetbalzaken Earnest Stewart van PSV zit niet stil dezer dagen.