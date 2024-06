Vitesse ontvangt 'serieuze biedingen', Reijntjes benoemt 'groot knelpunt' dat voortbestaan bedreigt

Het noodlijdende Vitesse heeft minder dan een week voor het verstrijken van de deadline van 'meerdere partijen een concreet bod' ontvangen, zo laat de club weten aan De Gelderlander. Een eventuele nieuwe eigenaar moet wel een oplossing zien te vinden voor de enorme schuld die de Arnhemmers hebben uitstaan bij Coley Parry, wat volgens algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes 'een groot knelpunt' vormt.

Vitesse moet uiterlijk maandag 17 juni een dekkende begroting indienen bij de onafhankelijke licentiecommissie van de KNVB. Daarnaast moeten de banden met de huisbankier (ING) en accountant (BDO) 'volledig worden hersteld', schrijft verslaggever Lex Lammers van bovengenoemde krant. Ook moet de voetbalbond groen licht geven aan de partij die de clubaandelen in handen krijgt.

Hoewel Reijntjes geen namen prijsgeeft, schrijft de lokale krant dat 'buitenlandse investeerders nadrukkelijk in beeld zijn'. Een overname ligt echter nog 'zeer gecompliceerd', omdat de schuldenlast nog altijd 18,9 miljoen euro bedraagt. Het leeuwendeel daarvan (14,3 miljoen) is de club verschuldigd aan de Amerikaan Coley Parry, die Vitesse met zijn Common Group had willen overnemen maar op een 'nee' van de licentiecommissie stuitte. Reijntjes: "Die schuld uit het verleden vormt een groot knelpunt."

Het door Vitesse ingezette WHOA-traject zou pas in juli afgerond kunnen zijn, waardoor dat geen oplossing voor het dreigende verlies van de proflicentie kan bieden. Het is nu dus vooral zoeken naar een partij die het begrotingstekort voor volgend seizoen (vijf miljoen euro) plus de schulden bij Parry kan garanderen. "Het budget is niet zozeer het probleem, maar het is voor alle geïnteresseerde partijen wel zaak dat de schulden uit het verleden zijn weggewerkt", legt Reijntjes de vinger op de zere plek.

