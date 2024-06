'FC Groningen zet Van Mosselveld in om RKC-steunpilaar naar Euroborg te lokken'

FC Groningen hoopt de selectie deze zomer te versterken met doelman , zo meldt Voetbal International. De 28-jarige sluitpost beschikt over een aflopende verbintenis bij RKC Waalwijk, dat in de persoon van algemeen directeur Frank van Mosselveld al een andere belangrijke werknemer naar de promovendus zag vertrekken. Vaessen heeft echter de keuze uit meerdere clubs in de Eredivisie.

Juist de band tussen de kersvers international van Suriname en de bestuurder moet Vaessen doen besluiten voor de Euroborg te kiezen, zo schrijft het weekblad. "FC Groningen heeft goede papieren en is een zeer serieuze kandidaat om Vaessen jarenlang vast te leggen", leest het. Vaessen zou bij de Trots van het Noorden de concurrentie met Hidde Jurjus moeten aangaan.

Vaessen, die in de woorden van VI-verslaggever Joost Blaauwhof 'lijkt te opteren voor een rol als onbetwiste nummer één', heeft echter meer clubs die om zijn handtekening strijden. Zo zouden ook de andere twee promovendi, Willem II en NAC Breda, de keeper graag zien komen. Een overstap naar Tilburg zou voor Vaessen (als oud-keeper van RKC en voormalig seizoenkaarthouder van NAC) echter 'gevoelig' liggen. Vanuit Breda zou ondertussen wel een officiële aanbieding zijn neergelegd. "In Breda hoopt men Vaessen voor lange tijd te kunnen binden, maar de concurrentie is hardnekkig", schrijft Blaauwhof

Tweede keus

Daarnaast is Vaessen nog in beeld bij drie clubs die in hem een interessante optie zien als tweede keus. Bij Feyenoord komt er echter pas beweging als Justin Bijlow óf Timon Wellenreuther verkocht is. Datzelfde geldt voor PSV, dat met Walter Benítez en Joël Drommel ook nog altijd twee keepers onder contract heeft. Daarnaast is Vaessen ook in beeld bij AZ, maar die club zou ook Go Ahead Eagles-sluitpost Jeffrey de Lange op de lijst zou hebben staan.

