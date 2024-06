Engeland wéér opgezadeld met moeilijkheden: verdediger heeft griep en is twijfelgeval

Vier dagen voor de eerste groepswedstrijd van Engeland op het Europees kampioenschap kampt met griepverschijnselen, waardoor het meespelen van de verdediger van Manchester City onzeker is. Althans, zo meldt het Britse medium The Sun. Bondscoach Gareth Southgate kampt met serieuze problemen in de achterste linie, en zit absoluut niet te wachten op de absentie van zijn verdediger.

Harry Maguire was ook niet volledig fit voor het EK en dus moest hij het kamp van de Engelsen verlaten, nog voordat de EK-selectie door Southgate uit de doeken was gedaan. Maar de bondscoach van The Three Lions zal rekening moeten houden met het scenario dat Stones eventueel niet fit is voor de openingswedstrijd. “Stones is een twijfelgeval voor de wedstrijd tegen Servië”, zo schrijft het de krant.

Engeland wordt als één van de favorieten gezien voor de EK-overwinning, mede door de breedte van de selectie. Hoeveel opties Southgate in de aanval en op het middenveld ook heeft, achterin lijkt het echt nog wel schaars te blijven. Linksback Luke Shaw is terug van een blessure en traint weer volledig mee met de selectie, maar dat was ook lang een vraagstuk.

Drie jaar geleden was Engeland op Wembley nog verliezend EK-finalist, nadat Italië de strafschoppen beter nam. Op het toernooi in Duitsland treft de ploeg van Southgate na Servië ook Denemarken (donderdag 20 juni) en Slovenië (dinsdag 25 juni).

