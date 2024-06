Pepi blijft achter keuze staan: ‘Een geweldige zet van mij’

heeft geen spijt van zijn overstap naar PSV. De Amerikaan kwam afgelopen seizoen vooral als invaller binnen de lijnen bij de Eindhovenaren, maar is toch enorm blij met het kampioenschap dat werd veroverd.

“Het was een geweldige zet van mij om naar PSV te komen”, geeft Pepi aan in gesprek met ESPN. “Echt een geweldige stap. Ik had een goed seizoen bij FC Groningen achter de rug, maar we degradeerden waardoor ik met een slecht gevoel achterbleef. Een jaar later ben je ineens landskampioen. Dus ik voel me nu precies het tegenovergestelde.”

Artikel gaat verder onder video

“Als speler ben ik echt gegroeid”, gaat hij verder. “Ik ben zeer enthousiast en blij.” Toch vreesde hij voor zijn plek in de selectie van de Verenigde Staten doordat hij tweede keuze was achter Luuk de Jong, maar bondscoach Gregg Berhalter stelde hem gerust. “Ik heb met Gregg gesproken over mijn situatie en dat ik niet zoveel spel als ik zou willen. Maar hij vindt juist dat ik op de goede plek zit. Hij ziet PSV als een team dat bij de top-25 van Europa hoort. Gregg vertelt me altijd dat ik geduldig moet zijn en dat mijn kans er echt wel komt.”

Op dit moment is Pepi zich met de nationale ploeg van de VS aan het voorbereiden op de Copa América. Die begint voor de Amerikanen op 23 juni tegen Bolivia. “We móéten zo ver mogelijk komen. Als we niet door de groepsfase heen komen, hebben we het slecht gedaan”, vindt hij. “We komen dit toernooi niet alleen om mee te doen, maar we willen concurreren met de beste teams en het beste eruit halen.” Naast Bolivia komt de ploeg van Berhalter ook Panama en Uruguay tegen in de groepsfase. De eerste twee gaan door naar de knock-outfase.

