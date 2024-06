Johan Derksen moet spoedig stoppen: 'Kreeg een telefoontje, ik pas niet meer in het format'

Oud-voetballer Johan Derksen moet spoedig stoppen met zijn radioprogramma op Radio Veronica, zo heeft de analist van Vandaag Inside bekendgemaakt in gesprek met Shownieuws. Volgens Derksen is de belangrijkste reden voor zijn vertrek bij de landelijke radiozender dat hij niet meer in het format past.

Derksen maakt elke dinsdag tot en met vrijdag een eigen programma voor Radio Veronica. Zijn uitzendingen, die vooraf zijn opgenomen, worden uitgezonden tussen 00.00 uur en 01.00 uur. Over een maand komt daar een einde aan, heeft De Snor nu zelf bekendgemaakt. Hij is niet de enige, want ook zanger Danny Vera moet stoppen met zijn programma op de zender: "We kregen een telefoontje: we passen niet meer in het format. En ze hebben Danny, ik heb even contact met hem gehad, wijsgemaakt dat het bezuinigingen waren. En dat kan voor Danny wel kloppen, maar ik doe het al 25 jaar gratis", legt de oud-speler van onder meer Go Ahead Eagles en Haarlem de beslissing van de radiozender uit.

Artikel gaat verder onder video

De Snor vindt het zonde als zanger Vera vervangen gaat worden door een nieuw programma met sidekicks: "Danny deed het met heel veel plezier, en ik vind Danny Vera ook een naam. Maar dan daar komt nu waarschijnlijk zo'n schreeuwlelijk te zitten met twee sidekicks die overal om lachen, ook als er niks te lachen valt. En dan is er nog een nieuwslezeres die ook olijk gaat doen tussendoor. Het zijn geen cabaretiers, hoor! Het zijn bedachte, flauwe grapjes, waar ik m'n buik langzamerhand van vol heb", is Derksen duidelijk.

Wel vindt de analist van het populaire programma Vandaag Inside dat de beslissing van Radio Veronica om zijn programma te schrappen te verdedigen valt: "Misschien hebben ze ook wel een beetje gelijk, dat wij niet in dat format passen", geeft de besnorde radiomaker toe: "En die mensen moeten ook die beslissing nemen, want zij moeten dadelijk ook verantwoording afleggen tegen de raad van commissarissen als ze geen luisteraars hebben."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jack van Gelder wijst naar tafelgast Oranjezomer: 'De grootste azijnzeiker van Nederland'

Jack van Gelder noemt een andere tafelgast van De Oranjezomer 'de grootste azijnzeiker van Nederland'.