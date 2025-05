Van Bommel krijgt kippenvel van beelden die Van Basten volstrekt koud laten

Internazionale en Barcelona spelen dinsdagavond (21.00 uur) in San Siro hun return in de halve finales van de Champions League. Mark van Bommel en Marco van Basten, door Ziggo Sport opgetrommeld als studio-analisten, speelden beiden als voetballer in het iconische Milanese stadion, maar hebben andere gevoelens bij het zien van beelden buiten het stadion.

Na de 3-3 remise van vorige week heeft zowel Inter als Barcelona nog volop kans op het bereiken van de eindstrijd. Ziggo Sport opent de voorbeschouwing van dinsdagavond met een beeld vanbuiten het stadion, waarop onder meer de spelersbus van Inter te zien is en de mensenmassa daaromheen. “Moet je eens even kijken! Het is natuurlijk een wedstrijd waar de hele voetbalwereld al zes dagen reikhalzend naar uitkijkt!”, kondigt presentatrice Hélène Hendriks het duel met veel bombarie aan.

Volg Inter - Barcelona hier in ons liveblog!

Artikel gaat verder onder video

“Jij zag dit net Marco en denkt: ik krijg hier echt kippenvel van”, zegt Hendriks tegen Van Basten. De oud-topvoetballer van onder meer Ajax en AC Milan weet niet waar de presentatrice het over heeft: “Hiervan? Nou, dat valt mee, hoor.”

© Ziggo Sport

“Dat zei je toch!”, reageert Hendriks. Van Bommel valt in: “Nee, ik was dat! Ik zat te kijken. Dit is herkenbaar: deze weg naar het stadion. Als er dan zo’n grote wedstrijd was, dan was er zóveel publiek. Je kon bijna niet bij het stadion komen”, aldus de oud-middenvelder, die van begin 2011 tot medio 2012 bij AC Milan onder contract stond.

“Heb jij die emotie niet meer?”, vraagt Hendriks aan Van Basten. De drievoudig Gouden Bal-winnaar reageert: “Nee, daar ben ik inmiddels te oud voor geworden.”

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

👉 'Goudhaantje van FC Barcelona treft drastische maatregel en zoekt hulp van buitenaf' 🔗

👉 Real Madrid dreigt belangrijke aanwinst voor de neus van FC Barcelona weg te kapen 🔗

👉 Kraay junior haalt uit: 'Hij heeft zich misselijkmakend gedragen ten opzichte van Frenkie de Jong' 🔗

👉 FC Barcelona mag serieus hopen op aanwinst: transfervrij vertrek bevestigd 🔗

👉 Hoogspanning bij FC Barcelona: 'Drie spelers uiten woede en onvrede over trainer Flick' 🔗