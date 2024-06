Kees Jansma komt live op televisie met opvallende uitspraak over Frenkie de Jong

Kees Jansma doet live in Op1 een opvallende uitspraak over de blessureperikelen bij het Nederlands elftal. Volgens de ervaren sportjournalist zal het gemis van zich niet het meest doen voelen voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. Jansma denkt dat de absentie van nóg vervelender is voor Oranje.

Maandagavond, kort na de met 4-0 gewonnen uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland, werd duidelijk dat het EK in Duitsland te vroeg komt voor De Jong. De middenvelder van FC Barcelona heeft teveel last van de enkelblessure die hij in april opliep in de verloren Clásico tegen Real Madrid (3-2), waardoor de 54-voudig international niet van de partij is tijdens de eindronde. Koopmeiners had tegen IJsland in de basis moeten beginnen, maar raakte tijdens de warming-up geblesseerd aan zijn lies. Een dag later werd duidelijk dat ook de middenvelder van Atalanta Bergamo het EK daardoor kan vergeten.

Jansma krijgt in Op1 de vraag welke speler het meest gemist zal gaan worden, en noemt direct Koopmeiners. "Ik vind het echt heel jammer, vooral voor hem, want hij was in een geweldig aardige vorm", meent de journalist. "Hij is een soort held geworden in Italië, ik vond hem ook heel goed spelen in de finale (van de Europa League, red.). Buitengewoon goed. Sterk, groot loopvermogen, sympathieke en creatieve speler. Als je dan in de warming-up uitvalt en definitief weg moet, dan is dat buitengewoon sneu, maar voor het elftal is het ook jammer, het is gewoon een hele goede voetballer."

Presentatrice Carrie ten Napel checkt vervolgens of ze het goed heeft verstaan: "Meer dan Frenkie de Jong?", waarop Jansma volhoudt: "Ja, ik heb zelf minder met Frenkie de Jong. Die is geruime tijd en vaak geblesseerd." Mede-tafelgast René de Beukelaer, hoofdofficier van justitie in Amsterdam, grijpt in: "Ik moet als Willem II-seizoenkaarthouder toch voor Frenkie pleiten." Jansma repliceert: "Dat snap ik wel, jullie hebben vaak geld voor hem gekregen als hij werd getransfereerd", alvorens serieus te vervolgen. "Het is een hele goede voetballer, maar ik vind het teveel dribbelen en te weinig daden, dat vind ik bij Koopmeiners nou juist wél."

Overigens begint Jansma langzamerhand warm te lopen voor de eindronde in Duitsland. "Ik heb nog niet de euforie die in het verleden opgeld deed, maar het speelt wat leuker. Koeman heeft ook beloofd dat Nederland wat frivoler gaat spelen, niet zo saai. En, wat denk je: het waren weliswaar Canada en IJsland, en het zag er gewoon fris, leuk en fruitig uit. Dus ik ben wat enthousiaster", besluit de journalist.

