Marinus Dijkhuizen spuwt vuur na 'ongekend' moment met VAR tijdens Ajax - Excelsior

Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen is not amused na het optreden van de VAR bij Ajax – Excelsior in de Johan Cruijff ArenA. De bezoekers uit Kralingen stonden met 1-2 voor toen Ajacied Anton Gaaei zijn noppen op de enkel van een Excelsior-speler plantte. De VAR deed hier niks mee, tot grote ergernis van veel voetbalfans, en ook tot ergernis van Dijkhuizen.

“Dat is natuurlijk 100% rood. Ik weet niet wat meneer Van der Laan (de VAR van dienst, red.) aan het doen was bij de VAR, maar het is toch echt ongekend. Tien dagen geleden hebben we nog een rode kaart bij ons gezien, met hele zware intensiteit aan een jongen trekken”, zegt Dijkhuizen bij ESPN met een flinke vleug cynisme, die de overtreding, waar Excelsior tien dagen geleden rood voor kreeg, helemaal niet zwaar vond.

“Als je een beetje verstand van voetbal hebt zie je dat hij hem heel bewust over de bal heen zet: geen enkele intentie om de bal te spelen, vol op de enkel. Als dit bij grote clubs gebeurt is het hek van de dam denk ik, en dan staat alles in brand. Ja, nu niet. Dan was het klaar geweest (dan had Ajax nooit meer de gelijkmaker gemaakt, red.)”, besluit de trainer van Excelsior na de wedstrijd tegen Ajax.

