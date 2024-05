Piqué in het nauw in Spaans corruptie-onderzoek: autoriteiten onderzoeken omstreden Saudische betalingen

De Spaanse autoriteiten zien bewijzen voor omstreden betalingen vanuit Saudi-Arabië aan voormalig FC Barcelona-verdediger . Die zijn aan het licht gekomen in het corruptie-onderzoek dat loopt naar de Spaanse voetbalbond RFEF.

Met zijn bedrijf Kosmos was Piqué betrokken bij de totstandkoming van de deal tussen de Spaanse bond en Saudi-Arabië, die ervoor zorgt dat de finale om de Spaanse Super Cup sinds het seizoen 2019/20 (met uitzondering van het covid-seizoen 2020/21) in dat land wordt afgewerkt. Piqué wordt ervan verdacht jaarlijks een bedrag van liefst vier miljoen euro vanuit Saudi-Arabië te ontvangen, meldt de Spaanse krant AS.

Artikel gaat verder onder video

Als gevolg van de ontwikkelingen is een apart onderzoek naar de gangen van Piqué geopend. De wereldkampioen van 2010 heeft drie dagen de tijd om daartegen in beroep te gaan. Volgens Spaanse media is nog niet duidelijk of de vroegere verdediger dat zal gaan doen.

In november 2022 beëindigde Piqué zijn imposante carrière. De in diezelfde stad geboren verdediger doorliep de jeugdopleiding van FC Barcelona, maar verkaste op jonge leeftijd naar Manchester United. Nadat hij met die club in 2008 de Champions League had gewonnen, keerde hij terug in Camp Nou. Daar zou hij de 'cup met de grote oren' nog driemaal in de wacht slepen, alsmede negen (!) Spaanse titels. Met de nationale ploeg kroonde hij zich in 2010 tot wereldkampioen en twee jaar later veroverde hij met Spanje de Europese titel.

