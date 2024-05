Vitesse krijgt opnieuw uitstel van de KNVB, Reijntjes luidt de noodklok

De onafhankelijke licentiecommissie van de KNVB heeft besloten dat Vitesse opnieuw uitstel krijgt in haar pogingen te voldoen aan de licentie-eisen voor volgend seizoen. De noodlijdende Arnhemse club heeft nu tot 17 juni de tijd om dat in orde te krijgen, maar algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes luidt de noodklok.

"De Licentiecommissie komt tot de conclusie dat de omstandigheden van Vitesse, sinds het voorgenomen besluit van 30 april, wezenlijk en in positieve zin zijn gewijzigd. Hierom heeft de Licentiecommissie besloten om uitstel te verlenen, alvorens een definitief besluit te nemen over het wel al dan niet intrekken van de proflicentie", schrijft de Arnhemse club in een persverklaring.

Inmiddels is duidelijk dat de crowdfundingsactie die op poten werd gezet Vitesse een bedrag van 1,9 miljoen euro heeft opgeleverd. Vanuit het bedrijfsleven is daar nog eens een miljoen euro bijgekomen, maar dat bedrag dekt bij lange na de uitstaande schuld van zo'n 20 miljoen niet. Eerder op de donderdag werd duidelijk dat voormalig grootaandeelhouder Maasbert Schouten is afgehaakt als mogelijke nieuwe geldschieter. Reijntjes bevestigt tegenover De Gelderlander dat er nog 'vier serieuze partijen', zowel vanuit binnen- als buiteland, in beeld zijn voor een overname.

Daarnaast spreekt Reijntjes de hoop uit dat het lokale bedrijfsleven 'over de brug komt'. "Wij zijn positief over het uitstel van de Licentiecommissie. Dat is erg prettig. Ik wil echter ook de noodklok luiden", begint de voormalig ADO-directeur. "We hebben nog circa drie weken om een sluitende begroting te realiseren. Wij zijn nog steeds – zonder twijfel - van mening dat we niet tot nauwelijks verder kunnen snijden dan hetgeen nu op papier staat. Dat wil zeggen dat we een gat in de begroting hebben van zes miljoen euro, los van de schuldenlast. Externe financiering is dus een absolute noodzaak."

Zoals het er momenteel voorstaat, dreigt de noodlijdende club het niet te gaan redden. "Dit proces gaat echter te langzaam", zegt Reijntjes. "We focussen ons in eerste instantie op de regio en dat wordt ook concreter – via een STAK -, inclusief toezeggingen, maar het is nog niet genoeg. De komende week staan er een boel afspraken in de agenda. Hopelijk zorgt dit voor de benodigde injectie. Als de regio immers wat wil, dan is dit echt de laatste kans. De supporters hebben met de crowdfunding hun werk gedaan, nu is het aan het regionale bedrijfsleven om hun bijdrage te leveren!"