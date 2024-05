Beuker benoemt misverstand rondom aanstellen Farioli: 'Dat hebben we niet zo gezegd'

Marijn Beuker gelooft dat de woorden over het ideale profiel van een Ajax-trainer een beetje zijn uitvergroot en een eigen leven zijn gaan leiden in de media. Hij wil daarbij wat rechtzetten over de wensen van de Ajax-directie tijdens de Pantelic Podcast.

De directeur voetbal is heel tevreden met de aanstelling van Francesco Farioli. "Hij stond zeer hoog op de lijst en we volgden hem al een tijd. Ik ken hem ook al een aantal jaar. Uiteraard volg je meerdere geschikte kandidaten. Dan is het heel goed om relatief snel een persoon die jij zeer hoog op de lijst hebt, wellicht de hoogste op de lijst, om die aan te kunnen trekken. Nu kunnen we weer vooruit."

Beuker vertelt vervolgens naar wie de Ajax-directie op zoek was, als opvolger van John van 't Schip. "Zoals Alex (Kroes, red.) al uitlegde, wilde we iemand die al ervaring had als hoofdtrainer, dus niet een beginnend trainer. Dat hebben we duidelijk uitgelegd, maar is ietwat hervormd naar 'een heel ervaren hoofdtrainer'. Dat hebben we niet zo gezegd. Het moest vooral iemand zijn die op inhoud op een hele specifieke manier wil voetballen. Iemand die elke dag bezig is met elk detail, om dat trainbaar te maken. Sommige noemen dat een procescoach, maar in ieder geval een trainer die met zijn staf er alles doet om de Ajax-speelwijze te vertalen naar het veld."

De Ajax-directie heeft veel onderzoek gedaan naar de Italiaanse hoofdcoach. "In trainingen en wedstrijden zie je dat dat bij hem enorm terugkomt. We hebben er veel energie in gestoken, zo hebben we ook veel mensen gesproken die de laatste tijd in de media zijn gekomen. Ze zeggen altijd: leave no stone unturned, zo stonden en staan wij er ook in, om vooruitgang te boeken. Je moet altijd bezig zijn met de volgende buitencategorie trainers." Ook omschrijft Beuker het karakter van Farioli. "Hij is heel nieuwsgierig, werkt goed samen. Hij is niet te beroerd om over nieuwe ideeën na te denken en natuurlijk een charismatische, principiële vakman. Allemaal eigenschappen die we zochten."