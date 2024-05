Justin Kluivert weet wie volgend seizoen Speler van het Jaar wordt in de Eredivisie

PSV kan zich weliswaar niet helemaal vinden in de woorden van Noa Lang omtrent zijn slepende hamstringblessure, maar de aanvaller ontvangt op social media veel steun van teamgenoten en andere collega’s. Zo doet boezemvriend alvast een veelbelovende voorspelling voor volgend seizoen. De voormalig Ajacied verwacht dat Lang Speler van het Jaar wordt in de Eredivisie.

Lang maakte afgelopen zomer voor 12,5 miljoen euro de overstap van Club Brugge naar PSV. De aanvaller was in België uitgegroeid tot een van de beste spelers van de competitie en hoopte die lijn door te kunnen trekken in Eindhoven. Lang schoot uit de startblokken, met onder meer de winnende treffer in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord. Hij maakte ook in de Eredivisie en groepsfase van de Champions League een goede indruk, maar helaas gooide een hamstringblessure roet in het eten. Lang stond eind vorig jaar al een paar weken aan de kant. Hij maakte begin dit kalenderjaar weliswaar zijn rentree, maar heeft inmiddels al ruim drie maanden geen wedstrijd meer gespeeld.

Lang zag zich genoodzaakt om op Instagram zijn verhaal te delen en een verklaring te geven voor zijn langdurige afwezigheid. Volgens de aanvaller zijn er meerdere ‘verkeerde diagnoses gesteld’, waardoor hij telkens als hij op de weg terug was weer last kreeg van zijn hamstring en er pas in januari achter kwam dat hij een serieus probleem had. Lang kampte bovendien met de ziekte van Pfeiffer, wat zijn revalidatieproces er niet makkelijker op maakte. “Maar ik ben altijd blijven lachen. Ik wil iedereen binnen PSV bedanken voor alle steun en waardering die ik vanaf dag één krijg. PSV is een warme familieclub en ik ben dankbaar dat ik daar deel van mag uitmaken. Ook al voelde dat voor mij persoonlijk de afgelopen maanden niet zo”, zegt Lang, die veel verwacht van volgend seizoen ‘waarin we samen alle prijzen gaan pakken’.

Zijn boezemvriend en voormalig ploeggenoot bij Ajax Kluivert heeft in elk geval alle vertrouwen in een succesvolle rentree. “Aankomend seizoen speler van het jaar”, reageert de aanvaller van Bournemouth. Ook andere voetballers laten van zich horen. Zo verwacht zijn ploeggenoot André Ramalho eveneens dat Lang volgend seizoen de sterren van de hemel gaat spelen, reageert Patrick van Aanholt met ‘We got you brother’ en laat Ruud Vormer, zijn aanvoerder bij Club Brugge, weten dat hij ‘trots’ is.

