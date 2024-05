Andy van der Meijde: 'Toen ik bij PSV kwam, moest ik mijn kleding voor fans uitdoen, ik stond in mijn onderbroek'

Andy van der Meijde heeft een opvallende anekdote over zijn transfer naar PSV gedeeld. De voormalig aanvaller van onder meer Ajax en Everton werd al voor zijn komst aangepakt door de supporters, wegens een vermeende Ajax-tattoo. Die tattoo, die Van der Meijde zou hebben, heeft er echter nooit gezeten.

In zijn eigen talkshow Bij Andy Thuis blikt Van der Meijde samen met Eljero Elia, Glenn Helder en André Ooijer terug op het incident. Ooijer weet het zich nog maar al te goed te herinneren en brengt het onderwerp ter sprake aan tafel: "Toen ik naar PSV ging zeiden ze dat ik een Ajax-tattoo had, maar die had ik helemaal niet", begint Van der Meijde. "Dat hadden ze er via internet opgegooid. Toen bekend werd gemaakt dat ik naar PSV ging, zat ik met mijn moeder naar PSV tegen NAC Breda te kijken. Er stond een spandoek met de tekst: 'Als clubliefde nog bestaat, willen wij dat Van der Meijde gaat', zegt Van der Meijde lachend. "Ik had nog geen minuut gespeeld, haha."

Later, toen Van der Meijde op weg was naar het trainingscomplex van PSV, werd de oud-voetballer opnieuw geconfronteerd met een spandoek van supporters: "Toen kwam ik op De Herdgang aan, toen stond er een heel groot spandoek met: Van der Meijde ongeschikt. Er waren ook veel hooligans op De Herdgang toen, een dag voor PSV tegen Ajax. Toen stuurde Mart van den Heuvel (oud-teammanager, red.) mij naar de supporters toe", vertelt Van der Meijde, die van de teammanager van PSV naar de kritische fans van de Brabantse clubs moest gaan.

"Ik ga die kleedkamer in en toen moest ik mijn kleding uitdoen. Ik stond gewoon in mijn onderbroek", zegt de analist van Veronica Offside lachend. "Toen keken ze zo en zeiden ze: nou, welkom bij de club! Moet je nagaan, iemand had dat geroepen op internet, dat kan zo veel problemen veroorzaken..."