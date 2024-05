Lang verklaart langdurige absentie: 'Drie verkeerde diagnoses, er zijn fouten gemaakt'

Noa Lang heeft middels een bericht op Instagram een verklaring gegeven voor zijn langdurige absentie bij PSV. De aanvaller maakte afgelopen zomer de overstap van Club Brugge naar PSV en ging voortvarend van start in Eindhoven, maar worstelt al sinds augustus met hamstringklachten. Een blessure hield hem eind vorig jaar al even aan de kant en zorgt er inmiddels voor dat hij al ruim drie maanden geen wedstrijden speelt. Volgens Lang zijn er ‘fouten’ gemaakt.

PSV vierde maandagavond het eerste kampioenschap sinds 2018 en tijdens de huldiging was een opmerkelijke rol weggelegd voor Lang. De aanvaller was vooral alvast bezig met het nieuwe seizoen, waarin hij zich zal willen ‘revancheren’ voor zijn eerste jaar sinds zijn terugkeer op de Nederlandse velden. Door blessureleed heeft hij immers slechts een klein aandeel in het Eindhovense succes en dat zit hem dwars. “PSV’er allereerst wil ik iedereen bedanken voor de afgelopen dagen. Gruwelijk man, en ik ga dit nooit meer vergeten”, begint Lang zijn bericht op Instagram.

Artikel gaat verder onder video

“Ik ben niet het type persoon dat de buitenwereld laat merken wat zich mentaal allemaal afspeelt en ik houd dingen graag privé, maar ik vind dat ik dat nu wel moet doen om dingen duidelijk te maken”, vervolgt de Oranje-international. Voor Lang was het naar eigen zeggen mentaal ‘geen makkelijk jaar’. Het was voor hem elke wedstrijd weer ‘confronterend’ om zijn team te zien spelen en zelf niet mee te kunnen doen. De reden: zijn hamstring waar hij sinds augustus al last van heeft. “Maar door drie verkeerde diagnoses ben ik daar pas in januari achter gekomen. Het probleem bleek veel erger dan wat er eerst werd verteld. En dat verklaarde waarom ik elke keer als ik weer minuten begon te maken, weer last kreeg van mijn hamstring. Er zijn fouten gemaakt, maar ik neem niemand iets kwalijk.”

Lang kampte bovendien met de ziekte van Pfeiffer, wat zijn revalidatieproces er niet makkelijker op maakte. “Maar ik ben altijd blijven lachen. Ik wil iedereen binnen PSV bedanken voor alle steun en waardering die ik vanaf dag één krijg. PSV is een warme familieclub en ik ben dankbaar dat ik er deel van mag uitmaken, ook al voelde dat voor mij persoonlijk de afgelopen maanden niet zo. Ik ben trots op m’n team, en ik focus me nu al op volgend seizoen waarin we samen alle prijzen gaan pakken”, besluit hij.

