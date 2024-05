Noa Lang zorgt voor enorme verbazing in België: ‘Hij heeft zijn lesje blijkbaar niet geleerd’

De verrichtingen van Noa Lang tijdens de huldiging van PSV zijn in België niet onopgemerkt gebleven. De aanvaller, die vanwege een hamstringblessure al maanden geen wedstrijd meer heeft gespeeld, baarde opzien door Feyenoord nu alvast te ‘waarschuwen’ voor zijn rentree. Daarnaast probeerde hij op het Stadhuisplein van Eindhoven een anti-Feyenoordliedje in te zetten. Luuk de Jong stak daar net op tijd een stokje voor, maar in België heeft men er desondanks met grote verbazing naar zitten kijken.

PSV telde afgelopen zomer 12,5 miljoen euro neer voor de komst van Lang, die sinds 2019 actief was voor Club Brugge. Bij die club maakte hij zich snel al geliefd. Niet alleen met zijn prestaties binnen de lijnen, maar ook vooral zijn vlotte praatjes buiten de lijnen. Daarbij dacht de aanvaller niet altijd na. “Wie het randje opzoekt, dreigt er ook al eens over te gaan. Herinner u hoe Lang bij de titelviering van Club Brugge in 2021 ‘Liever dood dan Sporting-jood’ zong, een bespottende verwijzing naar de supporters van rivaal Anderlecht”, zo schrijft Het Laatste Nieuws.

Lang werd destijds niet geschorst, maar moest als alternatieve straf wel een bezoek brengen aan de Dossinkazerne in Mechelen, een voormalig deportatiekamp dat nu een museum over de Holocaust en gruweldaden tijdens de Tweede Wereldoorlog is. Na de huldiging van landskampioen PSV maandag kan het Belgische medium niets anders dan concluderen dat Lang ‘zijn lesje blijkbaar niet heeft geleerd’. “Want ei zo na belandde hij in een soortgelijke rel. Helemaal in zijn element zette hij in: ‘Het zijn maar…’. Dat is een gekend lied onder Ajax-fans, die over de aartsrivaal Feyenoord zingen: ‘Het zijn maar kutkakkerlakken’. U weet dus wat PSV-supporters hadden moeten invullen”, zo klinkt het.

Daar wist De Jong echter een stokje voor te steken. “Aanvoerder De Jong besefte met al zijn ervaring dat het tijd was om de microfoon uit de handen van Lang te trekken. Brandje snel geblust”, zo zag HLN. Lang mag De Jong bedanken. In het geval de PSV-aanvoerder zijn teamgenoot wél zijn gang had laten gaan, had de KNVB waarschijnlijk opgetreden. Jan Vertonghen zette na de bekerwinst van Ajax in 2010 het anti-Feyenoordliedje in en dat kwam hem op drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk, te staan.

Lang was tijdens de huldiging al met het nieuwe seizoen bezig. Wat ook niet gek is, gezien zijn geringe aandeel in het PSV-succes dit seizoen. De aanvaller ging in Eindhoven voortvarend van start, maar liep in oktober een hamstringblessure op en zijn hamstring bleef hem vervolgens dwarszitten. Hij speelde eind januari zijn laatste wedstrijd. Lang is gebrand op ‘revanche’ volgend seizoen. “Kijk, ik ben een beetje aan het drinken, omdat ik de pijn wil vergeten. Maar ik ben gewoon trots op mijn team. Volgend jaar staan we er weer en ben ik topfit”, zei hij voor de camera van ESPN, om er vervolgens nog een waarschuwing aan Feyenoord aan toe te voegen. “Eerst de Johan Cruijff Schaal. Feyenoord…” De Rotterdammers wonnen de KNVB Beker en strijden zodoende in augustus met PSV om de eerste prijs van het seizoen. Vorig jaar eindigde de krachtmeting in een 0-1 zege voor PSV. Doelpuntenmaker… Lang.

