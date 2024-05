Aan Ajax gelinkte trainer meldt zich op de hoofdtribune bij Vitesse tegen Ajax

Pascal Jansen is zondagmiddag opnieuw aanwezig bij een wedstrijd van Ajax. De oud-trainer AZ duikt regelmatig op bij wedstrijden van de Amsterdammers in de Johan Cruijff ArenA, maar is dit keer in de laatste speelronde van de Eredivisie afgereisd naar het Gelredome om het duel tussen Vitesse en Ajax bij te wonen.

Dat Jansen zo vaak gezien wordt bij wedstrijden van Ajax, mag opvallend genoemd worden. De coach is namelijk door verschillende mensen al eens in verband gebracht om John van 't Schip na dit seizoen op te volgen als hoofdtrainer, waardoor die link met zijn aanwezigheid vaak al snel gelegd wordt. Volgens de coach is er echter nooit contact geweest met Ajax, zo gaf hij onlangs aan in het programma Goedemorgen Eredivisie: "Nee, ik heb geen contact gehad met Ajax. Ik heb inderdaad meerdere weekenden bij Ajax geweest In het eerste weekend na mijn ontslag zat ik in de skybox van Muy Manero (zaakwaarnemerskantoor, red.) op hun uitnodiging. Ik ben voetballiefhebber en woon op 25 minuten van de ArenA af, dus dat is niet zo ingewikkeld."

Zondag heeft Jansen iets verder dan de gebruikelijke 25 minuten naar een wedstrijd van Ajax moeten rijden. Op de tribune werd de trainer, die in het begin van dit seizoen werd ontslagen door AZ, bij het begin van de tweede helft in beeld gebracht met John van den Brom. Ondanks dat de aanwezigheid van Jansen de geruchten over een mogelijke stap naar Ajax aanwakkeren, lijkt dan geen realistisch scenario. Ajax is ver met Francesco Farioli en hoopt de Italiaan spoedig te presenteren als nieuwe hoofdtrainer.

