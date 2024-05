Ajax wil af van 'eiland' in selectie: 'Het plan is om ze allemaal te verkopen'

Ajax is al druk bezig met de invulling van de selectie voor komend seizoen. Hoewel nog altijd niet duidelijk is welke trainer er voor de groep zal staan, zou een aantal prominente namen de Johan Cruijff ArenA komende zomer kunnen gaan verlaten, waaronder drie landgenoten die 'een beetje een eiland' binnen de selectie vormen, zo weet ESPN-verslaggever Cristian Willaert.

John van 't Schip zit vandaag (zondag) voor het laatst als hoofdtrainer op de bank bij Ajax, dat uit bij het reeds gedegradeerde Vitesse speelt. Nadat Willaert zondag in De Eretribune heeft uitgelegd dat de club in de zoektocht naar een opvolger 'nog niet heel concreet' is voor de Italiaan Francesco Farioli, omdat de club nog altijd zou hopen op een terugkeer van Erik ten Hag, brengt de verslaggever het gesprek op de samenstelling van de selectie die het volgend jaar beter moet gaan doen dan de vijfde plaats waarop Ajax de huidige jaargang zal gaan eindigen.

"Intussen wordt er gekeken naar volgend seizoen. Wie blijven er, wie gaan er misschien weg?", begint Willaert Willaert. "We hoorden Van 't Schip van de week al zeggen dat Jordan Henderson niet tevreden is, die zou zomaar eens weg kunnen gaan, dus. Nu horen we ook dat er met het management van Steven Bergwijn is gesproken en dat hij, mits voor een goede prijs, óók weg zou mogen." Ook Kroatische zomeraanwinsten Josip Sutalo, Jakov Medic en Borna Sosa zouden na één jaar alweer uit kunnen vliegen: "Die hebben sportief niet gebracht wat er verwacht is, daarnaast zouden ze ook een beetje een 'eiland' zijn in de selectie. Het plan van Ajax is dan ook, als er geld voor ze gekregen kan worden, om die Kroaten allemaal te verkopen."

"Dat betekent dat er dus nogal wat weg gaat, en dat er dus ook weer nieuwe posities moeten worden ingevuld", vervolgt Willaert, die in ieder geval één positie noemt waarvoor de club een aanwinst zoekt. "Ajax zoekt bijvoorbeeld naar een rechtsbuiten, het zou dan de bedoeling zijn dat Steven Berghuis 'op tien', op het middenveld gaat spelen." Toch lijkt er op korte termijn nog geen heel groot nieuws te gaan komen: "Zo worden er plannen gemaakt voor volgend jaar, maar die vallen of staan natuurlijk allemaal met de nieuwe trainer. Zolang die er niet is, blijft het natuurlijk een beetje koffiedik kijken, in Amsterdam", besluit Willaert.

