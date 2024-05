Ajacied heeft duidelijk doel voor ogen: ‘Wil naar niveau Premier League’

kijkt enorm uit naar het komende EK en ziet ook voor zichzelf een kans om zijn eigen niveau te vergelijken met dan van spelers uit topcompetities. De bonkige spits heeft een doel voor ogen: Premier League-niveau aantikken.

Bij Oranje staat de spits van Ajax in de pikorde mogelijk achter Memphis Depay en Wout Weghorst, terwijl ook Cody Gakpo en Donyell Malen op die posities uit de voeten kunnen. Dat realiseert Brobbey zelf ook, hoewel de spits van Atlético nog niet helemaal fit is. "Memphis is en blijft een geweldige spits. En Wout ook”, zo vertelt de nummer 9 van de Amsterdammers aan NU.nl.

Brobbey beleefde bij Ajax een moeilijk seizoen, maar persoonlijk heeft hij duidelijk stappen gezet. “Het begin was matig, maar daarna heb ik het goed opgepakt. Hoe dat kan? Ik denk dat dat met vertrouwen te maken heeft. En ik ben rustig gebleven, hoewel er veel op ons afkwam bij Ajax.” De spits en ploeggenoot Steven Bergwijn namen geen vakantie na het seizoeneinde. “Ik heb vorige week ook doorgetraind, al waren we al klaar met Ajax. Samen met Steven Bergwijn, gewoon voor onszelf. Ik voel me nu fit, voel me top."

Trainingen bij Oranje zijn Brobbey een goede graadmeter om zichzelf te testen en beter te worden. “Ik train hier met jongens uit de Premier League, daar wordt sneller gehandeld dan in de Eredivisie. Dat maakt mij scherper. Ik wil ook op dat niveau komen." En of de spits een beetje uitkijkt naar het EK? "Ja, ik heb zin om goals te maken. Het moet een succesvol toernooi worden."

