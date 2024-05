Ajax-supporters zorgen voor onbegrip en krijgen de volle laag: 'Wat een randdebielen, hoe dom ben je?'

Supporters van Ajax hebben zondagmiddag voor ergernis gezorgd in het Gelredome. Aanhangers van de nummer vijf van de Eredivisie staken in de openingsfase van de wedstrijd meerdere rode rookbommen af, wat zorgde voor een enorme rookontwikkeling. Doordat het dak van het stadion dicht was, kon de rook niet wegtrekken uit het Gelredome.

Aangezien er door het KNMI code geel vanwege dreigend noodweer is afgegeven voor de provincie Gelderland, besloot Vitesse het dak dicht te doen voorafgaand aan de wedstrijd tegen Ajax. Tijdens de opkomst was er te zien dat er meerdere rode fakkels en rookbommen - ook één gele rookbom uit een Vitesse-vak - werden afgestoken. De rook bleef gedurende de eerste helft ernstig hangen in het Gelredome, aangezien het door het dichte dak niet kon wegtrekken. Het zorgde voor onbegrip op sociale media.

"Bedankt uitvak.. hoe dom ben je.. fakkels afsteken met een dicht dak", schrijft een voetbalsupporter op X. "Weer een bewijs dat vuurwerk niet bij supporterscultuur én in een stadion hoort. Ajax-fans steken na een minuut fakkels af, terwijl het dak van GelreDome dicht zit vanwege mogelijk noodweer. Fans ademen rook in en zien amper wat", schrijft een ander. Een andere voetbalsupporter gebruikt hardere woorden: "Wat een randdebielen!"

Volg hier het liveverslag van het duel tussen Vitesse en Ajax!

Ook commentator Michiel Teeling had moeite met de rookontwikkeling in het stadion, zo gaf hij tijdens de wedstrijd aan. Het was in de buurt van het uitvak amper te zien welke speler er aan de bal was. Vitesse besloot daardoor het dak iets open te schuiven, zodat de rook uit het stadion kon wegtrekken.

Er schijnt gescoord te zijn in Arnhem. Weer een bewijs dat vuurwerk niet bij supporterscultuur én in een stadion hoort. Ajax-fans steken na een minuut fakkels af, terwijl het dak van GelreDome dicht zit vanwege mogelijk noodweer. Fans ademen rook in en zien amper wat. #vitaja pic.twitter.com/WkgMEOV0A2 — Jeroen van Barneveld (@JeroenBarneveld) May 19, 2024 Bedankt uitvak.. hoe dom ben je.. fakkels afsteken met een dicht dak🤦🏼‍♂️ #vitaja — Robin Muyderman (@RobinM94) May 19, 2024 #vitaja wat een randdebielen om dit af te steken — Jan Huijgen (@janhuijgen) May 19, 2024