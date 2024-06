Subtopper NAC op de rand van promotie naar de Eredivisie: 'Dan waren we bij de bovenste twee geëindigd'

NAC Breda-verdediger kan met zijn ploeg zondagavond definitief promoveren naar de Eredivisie. In het Rat Verlegh Stadion won NAC met 6-2 van Excelsior, en in Kralingen moet de formatie van Kemper zorgen niet met meer dan drie doelpunten verschil te verliezen. Voorafgaand aan de finale legt Kemper uit waarom de play-offs zo mooi zijn, en hoe NAC in de top twee had kunnen eindigen.

“Het lijken wel handbaluitslagen”, vertelt Kemper in een interview met De Telegraaf voor de uitwedstrijd tegen Excelsior. “Wij hebben met 6-2 van Excelsior gewonnen, zij weer met 7-1 van ADO Den Haag. Wij met 5-0 bij Roda JC. Het is bizar. Daar staan de play-offs ook bekend om. Dat maakt het ook zo leuk om naar te kijken.”

In 2022 was ADO – Excelsior de finale van de play-offs om promotie/degradatie, met een knotsgek slot dat elke voetballiefhebber zich wel kan heugen. “We hebben toen een marge van drie goals in een kwartier weggegeven. Nu is het verschil wel vier goals maar zijn er ook nog negentig minuten te spelen dus je zult mij niet rustig achterover zien leunen”, vertelde Kemper.

De kans lijkt groot te zijn dat NAC als nummer acht van de KKD toch naar de Eredivisie gaat. “Als wij deze energie die we in de play-offs in ons spel leggen ook in de competitie hadden laten zien, dan waren we bij de bovenste twee geëindigd. Daar ben ik van overtuigd”, weet Kemper.

“Ik ben naar NAC gekomen om met deze club naar de Eredivisie te gaan. Dit is een club die daar thuishoort als je bijvoorbeeld kijkt naar de geweldige achterban en de sfeer in ons stadion. Promoveren via de play-offs is het mooiste wat er is als je zes wedstrijden in zo’n geweldige ambiance kan spelen. En voor mij persoonlijk geldt dat ik het litteken van de met ADO misgegrepen promotie wil wegpoetsen”, zo besluit Kemper het interview.

