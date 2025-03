FC Utrecht laat Galgenwaard na 113 dagen weer juichen: extra druk op Feyenoord en AZ

FC Utrecht weet weer wat winnen is. Na zes opeenvolgende officiële wedstrijden zonder zege was de ploeg van Ron Jans zaterdag met 1-0 te sterk voor NAC Breda. Daardoor neemt Utrecht in ieder geval voor even de derde plek in. Het is voor Utrecht de eerste thuiszege sinds 8 november.

Het enige doelpunt van de wedstrijd viel na een klein uur spelen. Na slordig balverlies van Zidane Iqbal profiteerde Utrecht razendsnel. Sébastien Haller schoot nog tegen de paal, maar in de rebound was het raak via Oscar Fraulo.

De eerste helft kende dus geen doelpunten en ook weinig echt doelgevaar. Halverwege de eerste helft rolde de bal wel over de doellijn van NAC, maar dat was geen geldige treffer. Nick Viergever kwam immers gevaarlijk in bij keeper Daniel Bielica. Verder waren er slechts wat speldenprikjes aan weerszijden.

In de tweede helft was er meer gevaar van beide ploegen. NAC begon voortvarend met drie kansen, maar daarna nam Utrecht de overhand. Haller kopte van dichtbij op Bielica, voordat zijn schot tegen de paal resulteerde in de 1-0 van Fraulo.

NAC kreeg geen grote kansen op de gelijkmaker en laat door de nederlaag na om een flinke stap omhoog te zetten op de ranglijst. Met drie punten zouden de Bredanaars in ieder geval tijdelijk van plek elf naar acht zijn gestegen. Utrecht staat nu derde, maar kan dit weekend worden ingehaald door Feyenoord en AZ.