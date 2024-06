Lionel Messi draait warm voor de Copa América: ‘Een magisch moment, dit is niet normaal’

werkt in topvorm toe richting de start van de Copa América. Argentinië speelt op 21 juni zijn eerste groepswedstrijd tegen Canada en een kleine drie weken voor de start van het toernooi in de Verenigde Staten stal de voormalig ster van FC Barcelona en Paris Saint-Germain andermaal de show bij Inter Miami. Met een prachtige treffer hielp hij zijn ploeg aan een punt tegen St. Louis City.

Terwijl in Europa de ogen volop gericht waren op de Champions League-finale tussen Borussia Dortmund en Real Madrid (0-2), nam Messi andermaal zijn ploeg Inter Miami bij de hand. De Argentijn is in de nieuwe jaargang van de MLS ouderwets op dreef. Hij was tot de thuiswedstrijd tegen St. Louis City van afgelopen nacht al goed voor elf doelpunten en negen assists. Messi verzorgde begin vorige maand in de thuiswedstrijd tegen New York Red Bulls (6-12) nog vijf (!) assists. In de thuiswedstrijd tegen St. Louis City fungeerde hij weliswaar niet als aangever, maar was hij wel op schitterende wijze trefzeker.

Inter Miami is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Eastern Conference van de MLS, maar had het afgelopen nacht op eigen veld tegen St. Louis City erg lastig. De bezoekers openden na vijftien minuten de score via Chris Durkin. Heel lang konden ze niet genieten van de voorsprong, want tien minuten later was het alweer gelijk. Messi stond aan de basis van de gelijkmaker en was uiteindelijk ook degene die de 1-1 tegen de touwen schoot. Na een klassieke dribbel, waarbij hij zijn opponent op het verkeerde been zette, speelde hij de bal naar Jordi Alba, die ‘m zoals in hun gezamenlijke periode bij FC Barcelona teruggaf richting rand zestien. Daar stond de Argentijn al te wachten, alvorens de bal hard maar geplaatst in de hoek te schieten.

De bezoekers namen vervolgens weer de leiding, maar Luis Suárez bracht Inter Miami in de blessuretijd van de eerste helft opnieuw langszij. Ook bij dat doelpunt was een belangrijke rol weggelegd voor Messi. Hij ontdeed zich van twee tegenstanders, waarna Suárez op aangeven van Alba bij de tweede paal binnen kon tikken. Diezelfde Suárez scoorde halverwege de tweede helft ongelukkig in eigen doel. Inter Miami stevende daardoor af op een nederlaag, maar na al twee assists te hebben gegeven was het Alba die vijf minuten voor tijd voor een 3-3 eindstand zorgde. Daarmee bezorgde hij Inter Miami een belangrijk punt. De ploeg blijft koploper in de Eastern Conference, al is de voorsprong op FC Cincinnati met twee wedstrijden meer gespeeld slechts twee punten.

Copa América

Argentinië volgt de verrichtingen van Messi in de MLS in elk geval met veel plezier op de voet. De Argentijnen hopen na de wereldtitel in 2022 ook beslag te leggen op de Copa América die deze zomer wordt gespeeld. Argentinië trapt het toernooi af op 21 juni om 02.00 uur Nederlandse tijd tegen Canada. Chili en Peru zijn de andere tegenstanders in de groepsfase.

