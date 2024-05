PSV ziet hoofd jeugdopleiding Ernest Faber vertrekken: ‘Deze kans willen wij hem niet ontnemen’

PSV neemt deze zomer afscheid van hoofdjeugdopleiding Ernest Faber, zo meldt de Eindhovense club via de officiële kanalen. De clubman gaat naar Australië, waar hij aan de slag gaat als directeur voetbalzaken bij Adelaide United.

De 52-jarige Faber is sinds 2018 hoofd jeugdopleiding van de PSV Academy. Tussendoor stond hij ook nog een aantal maanden als interim-trainer voor de groep in Eindhoven. Daarvoor was hij ook assistent-trainer onder zowel Phillip Cocu en Dick Advocaat.

“Dit is een mooie kans om in het buitenland te werken. De clubcultuur en de werkwijze bij Adelaide United FC zijn vergelijkbaar met die van PSV. Ze kunnen sportief nog een aantal stappen zetten. Ik denk dat ik daarin een rol van betekenis kan spelen, te meer nu beide clubs recentelijk een samenwerking zijn overeengekomen”, aldus Faber, die PSV dankbaar is voor de kans die hem gegund wordt. “De laatste jaren heb ik me breed kunnen oriënteren en ontwikkelen en dit voelt voor mij als een mooie volgende stap.”

Directeur voetbalzaken Earnest Stewart is vol lof over de vertrekkend hoofd jeugdopleiding. “Ernest heeft veel kwaliteiten, zowel op als buiten het veld. Hij heeft een belangrijke bijdrage gehad aan het niveau dat onze opleiding nu heeft. De Academy is een instituut waaruit mensen met kwaliteiten en ambities naar andere oorden kunnen uitvliegen en ontwikkeling centraal staat. Ernest kreeg de mogelijkheid om zijn vleugels uit te slaan op een plek die hem aanspreekt en in een rol die hij ambieert. Die kans willen we hem dan niet ontnemen.”

