België kent horrorstart van EK 2024 in Duitsland na verlies tegen Slowakije

Met een 0-1 verlies tegen Slowakije lijkt een herhaling van het WK 2022 voor de Belgen dichterbij dan gehoopt. Na een grove fout kwamen de Slowaken vroeg op voorsprong, waarna de Red Devils pas in de tweede helft beseften dat het menens was. Tweemaal dacht Romelu Lukaku de gelijkmaker te maken, maar beide doelpunten van de spits werden afgekeurd.

Na het tegenvallende WK, waarna een deel van de ‘Gouden Generatie’ afscheid nam, willen onze zuiderburen zich op dit eindtoernooi revancheren. Daartoe toverde jonge bondscoach Domenico Tedesco in hun openingswedstrijd een verrassing uit zijn hoge hoed: niet de herstelde Arthur Theate of de talentvolle Maxim de Cuyper stonden op de linksbackpositie, maar linksbuiten Yannick Carrasco. Het was echter aan de andere zijde waar België in de beginfase een grote fout beging. Onder grote druk van de Slowaken leverde Jeremy Doku in zijn eigen strafschopgebied een ondermaatse pass af, waarna oud-Feyenoorder Robert Bozenik kon schieten. Omdat zijn poging niet afdoende werd gekeerd door Koen Casteels, kon Ivan Schranz vervolgens de rebound binnenschieten.

Aan de andere kant had een flater van Martin Dubravka een slordig kwartier later de 1-1 op moeten leveren, maar Leandro Trossard vergat het cadeautje uit te pakken. De 35-jarige keeper van Newcastle United oogde door de enthousiaste druk van België soms onzeker en zag er eerder niet goed uit bij een diepe bal op de rand van het strafschopgebied, maar ook daarvan konden de Belgen niet profiteren. De rest van de Slowaakse verdediging liet echter een betere indruk achter. Hoewel David Hancko door de watervlugge Doku voorbijgelopen werd, kwam hij tegen de gevaarlijkste Rode Duivel ook de nodige keren als winnaar uit de strijd. Aan de andere kant liet de 37-jarige Peter Pekarik, debuterend in 2006, zien nog altijd niet versleten te zijn. Het spel van de ploeg van Tedesco oogde simpelweg te onzeker om de tegenstander te verrassen.

Exemplarisch was dan ook een grote kans van Lukaku. Hij werd met een diepe bal handig weggestuurd, maar liep de bal door een onhandige aanname zo langs de doelman. Aan de andere kant liet de ploeg van Francesco Calzona ook enkele malen zien, waarbij Schranz na een prachtige aanname van Juraj Kucka de grootste mogelijkheid noteerde. Het team van de Italiaanse coach was echter ook veelvuldig onnauwkeurig, wat de wedstrijd in combinatie met het vele fluiten van de scheidsrechter niet ten goede kwam. In de tweede helft leek het spelbeeld in eerste instantie hetzelfde te blijven, maar na verloop van tijd nam de aanvalsdrang van onze zuiderburen toe.

Na de gelijkmaker van Lukaku barstte het feest op de tribunes los, maar dat was slechts voor korte duur. De potige spits schoot van dichtbij binnen nadat Amadou Onana een voorzet goed had teruggekopt, maar bleek daarbij buitenspel te hebben gestaan. Twee aardige pogingen volgden, waarna invaller Johan Bakayoko een tweede levensgrote kans kreeg. Na een goede actie van Doku kreeg de buitenspeler van PSV zo voor zijn voeten, maar mede-Eredivisionist Hancko haalde de bal met gevaar voor lijf en leden van de doellijn. Vervolgens ging de Belgische storm echter weer liggen en was het onzorgvuldigheid troef. Ballen werden zo in de voeten van de tegenstander geschoven en communicatie was soms ver te zoeken. De wisselspelers maakten ook geen onuitwisbare indruk: zowel Youri Tielemans en Dodi Lukebakio pakten binnen de kortste keren na hun introductie een gele kaart.

Loïs Openda leek echter wel succesvol, toen hij na een handige Lukaku in staat stelde de gelijkmaker te maken. Het Belgische feest ging echter opnieuw niet door: na tussenkomst van de VAR bleek de spits van RB Leipzig de bal met de hand te hebben beroerd. In de laatste minuten probeerden de manschappen van Tedesco het nog wel, maar zat het er niet meer in. Zo kent België een valse start, terwijl Slowakije een grote kans maakt de volgende ronde te bereiken.