Poolse verdediger is het niet eens met Ronald Koeman en doet een gewaagde uitspraak

Jakub Kiwior, de Poolse verdediger, vond de ploeg van Michal Probierz helemaal niet minder dan het Nederlands elftal van Ronald Koeman. De bondcoach van Oranje vertelde dat het met de rust al 3-1 of 4-1 had moeten staan. Op de persconferentie van maandag vertelde Kiwior dat Polen eigenlijk helemaal niet minder was dan Nederland.

“Ik ben het niet eens met die woorden”, opent de Pool op een vraag over de uitspraken van Koeman. “Wij hadden ook onze kansen, we hadden 2-1 kunnen maken. Ik had zelf ook twee kansen. Vooral van de eerste baal ik, want toen stond het nog 1-1 en hadden we de wedstrijd onder controle kunnen krijgen”, ging de sterkhouder van het Poolse elftal verder.

Artikel gaat verder onder video

“Op het veld voelde ik niet dat Nederland beter was dan wij waren. Ze hadden hun momenten, maar wij ook. Het is zonde. We verdienden een punt”, aldus Kiwior, die wel potentie ziet in de overige twee groepswedstrijden. “Maar ik denk dat we stappen maken als team. Hopelijk kunnen we Oostenrijk verslaan.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: volledige programma, uitslagen en alle standen

Hier vind je de standen in alle groepen van het EK 2024.