Vanaf 2025 mogelijk een einde aan ‘bord op schoot’: ‘Er hebben zich kandidaten gemeld om de rechten over te nemen’

De televisierechten voor de samenvattingen van de Eredivisie zijn al heel lang in handen van de NOS. Toch kan daar volgens Chris Woerts nog wel eens verandering in komen, zo vertelt hij aan tafel bij De Oranjezomer.

“Eindelijk komen de rechten weer vrij en Talpa en RTL hebben zich ook al gemeld om de rechten over te nemen”, aldus Woerts. “De rechten waren altijd heel duur, want de NOS, belastinggeld, gratis geld, betaalt minimaal twee, drie keer de waarde. Nu wordt er rond de twintig, tweeëntwintig miljoen betaald door de NOS.”

Artikel gaat verder onder video

De echte waarde ligt volgens Woerts een stuk lager. “Die ligt rond de vijftien miljoen. Dus het is heel goed dat de nieuwe regering gaat bezuinigingen, want nu hebben Talpa en RTL ook de kans om die rechten een keer te krijgen. Dus vanaf het seizoen 2025-2026 krijgen we wellicht een nieuwe uitzendgemachtigde.”

Woerts weet dat het aantal kijkers bij de NOS voor de samenvattingen flink is teruggelopen. “Vroeger keken er minimaal drie miljoen mensen naar de samenvattingen en dat is teruggebracht naar anderhalf miljoen en dat komt natuurlijk doordat ESPN een heel groot bereik heeft in Nederland.”

Volgens Woerts gaat er geboden worden met een ‘gesloten beurs’, zoda de ander niet weet wat er al geboden is. “Wie het hoogste bedrag biedt, die wint. Vaak is dat de NOS, omdat dat gratis geld is vanuit de overheid. Hopelijk komt er nu een eerlijk speelveld, zodat iedereen een gelijke kans heeft.”

Mocht er een nieuwe uitzendgemachtigde komen dan moet deze niet vasthouden aan het huidige ‘bord op schoot’ tijdstip. “Dat zou ik heel slecht vinden, want als je kijkt naar de waarde van de rechten dan moet je wat later op de avond uitzenden. Wettelijk gezien moet het voor 21.00 uur beginnen”, aldus Woerts.