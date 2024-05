Opvallend: Jan Van den Bergh komt met excuses na 6-2 zege van NAC op Excelsior

Jan Van den Bergh blonk dinsdagavond uit in het eerste duel van NAC Breda met Excelsior in de finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie (6-2 overwinning). De Belgische verdediger was goed voor een doelpunt en een assist en stond ook verdedigend zijn mannetje.

“Dit is een weer een nieuw hoogtepunt in deze play-offs”, grijnst Van den Bergh na afloop voor de camera van ESPN tegenover verslaggever Hans Kraay junior. “Zo’n avond heb ik als voetballer nog nooit meegemaakt, en ik draai al even mee. De supporters gingen er vanaf minuut één al achter staan: dat was waanzin! Dat stuwde ons naar voren. En we hadden al zoveel zin en zoveel wil om te winnen.”

Van den Bergh concludeert dat NAC een echte ‘play-offsploeg’ is. Het elftal van trainer Jean-Paul van Gastel eindigde het reguliere seizoen in de Keuken Kampioen Divisie teleurstellend als achtste. In de play-offs is NAC echter op stoom. “Ik denk dat wij onszelf moeten excuseren voor die eerste 38 wedstrijden, als je ziet wat we de laatste 5 wedstrijden gebracht hebben”, vervolgt Van den Bergh. “Ik denk dat dit is wat de fans willen zien. En dat hoorde je ook wel.”

Ondanks de riante uitgangspositie weigert Van den Bergh alvast een voorschot te nemen op promotie naar de Eredivisie. “Het is heel gevaarlijk om zo’n uitspraak te doen. Excelsior heeft met 7-1 gewonnen van ADO, dus ze hebben fantastische spelers. Ze hebben absoluut een tik gehad van ons, een echte dreun. Maar als we zondag iets minder intensiteit brengen, vervallen we in onze oude gewoontes. En dat kunnen wij onszelf niet veroorloven”, aldus de 29-jarige Belg.

