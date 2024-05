Tuchel grijpt op cruciaal moment drastisch in bij Bayern: twee routiniers op de bank tegen Real

Bayern München-trainer Thomas Tuchel heeft in zijn opstelling voor de return tegen Real Madrid in de halve finales van de Champions League geen plekje ingeruimd voor en . Beide internationals van Duitsland hadden vorige week in de return nog een basisplaats, maar moeten woensdagavond in Madrid hopen op een invalbeurt. Goretzka en Müller worden vervangen door respectievelijk en . Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui hebben wél een basisplaats.

Bayern München moet na de 2-2 in de heenwedstrijd vol aan de bak om zich ten koste van Real Madrid te plaatsen voor de finale van de Champions League. Een overwinning in het Santiago Bernabéu zou een zeer knappe prestatie zijn en in een poging die neer te zetten, wijzigt Tuchel zijn opstelling op meerdere posities ten opzichte van vorige week. Zo is Min-jae Kim, vorige week nog de schlemiel, er helemaal niet bij in Madrid. De Zuid-Koreaan wordt vervangen door De Ligt, die het heenduel wegens een blessure aan zich voorbij moest laten gaan.

Artikel gaat verder onder video

De grootste verrassing heeft echter plaats op het middenveld. Niet de ervaren Goretzka, die inmiddels bijna zes jaar speler is van Bayern München en ook een vast gezicht is in de nationale ploeg, maar de twintigjarige Pavlovic vormt met Konrad Laimer een koppel op het middenveld. Pavlovic heeft pas twee Champions League-duels op zijn naam staan, dus Tuchel lijkt nogal wat risico te nemen. Naast Goretzka is ook Müller zijn basisplaats kwijtgeraakt. Gnabry moest het vorige week nog doen met een invalbeurt, maar is inmiddels fit genoeg om te starten. Hij vormt samen met Leroy Sané, Jamal Musiala en Harry Kane de Beierse voorhoede.

De ontmoeting tussen Real Madrid en Bayern begint om 21.00 uur. De winnaar neemt het in de finale op Wembley op tegen Borussia Dortmund, dat dinsdagavond Paris Saint-Germain uit het toernooi kegelde.

Opstelling Bayern München: Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Laimer, Pavlovic; Sané, Musiala, Gnabry; Kane.