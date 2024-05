Bayern München incasseert volgende dreun: géén akkoord met Thomas Tuchel

Thomas Tuchel staat volgend seizoen níét voor de groep bij Bayern München. Dat heeft de huidige oefenmeester van de nummer twee van Duitsland vrijdagmorgen verteld op een persconferentie. Tuchel, die eerder dit kalenderjaar te horen kreeg dat hij na dit seizoen moest vertrekken, leek na meerdere afzeggingen van andere trainers alsnog aan te blijven, maar zover komt het dus niet. Er zijn wel degelijk gesprekken geweest tussen Bayern en Tuchel, maar een akkoord blijft uit.

Bayern München baarde opzien door Julian Nagelsmann begin 2023 aan de kant te zetten. Nagelsmann was op dat moment met Bayern nog in de race voor de treble, maar de club uit München besloot hem desondanks op straat te zetten. Tuchel nam het stokje van zijn landgenoot over, maar zonder groot succes. Hij loodste Bayern weliswaar naar een nieuwe landstitel, maar dit seizoen volgde de ene teleurstelling na de andere. Vroegtijdige uitschakeling in de DFB-Pokal én onlangs de dramatische ontknoping van het tweeluik met Real Madrid in de halve finale van de Champions League. Op dat moment was Bayer Leverkusen bovendien al kampioen van Duitsland.

Tuchel wist toen al lang en breed dat hij na dit seizoen moest vertrekken bij Bayern. Maar de afgelopen dagen leek een langer verblijf toch in de maak. De nummer twee van Duitsland hoopte na de afzeggingen van onder meer Unai Emery, Ralf Rangnick, Julen Lopetegui, Oliver Glasner en Nagelsmann Tuchel te kunnen overtuigen tóch aan te blijven, maar de partijen hebben geen akkoord kunnen bereiken. “Dit is mijn laatste persconferentie op Säbener Straße. Er waren gesprekken, maar we bereikten geen akkoord, dus het besluit van februari blijft staan”, aldus Tuchel. “Het is uiteraard zwaar. Resultaten zoals in de Champions League tegen Lazio, Arsenal en Real brengen je bij elkaar. De feedback van de afgelopen weken vormde de basis voor ons gesprek. Maar we kwamen er niet uit.”

Redenen wil Tuchel niet benoemen. Duidelijk is dat Bayern de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer moet voortzetten. Mogelijk komt Erik ten Hag tóch weer in beeld. De trainer van Manchester United werd de afgelopen weken in verband gebracht met Bayern München en zou ook gesprekken hebben gevoerd over de functie in Zuid-Duitsland. De club besloot de stekker echter voortijdig uit de onderhandelingen te trekken omdat Ten Hag ervan overtuigd is dat hij ook volgend seizoen nog werkzaam is op Old Trafford.

🚨 Thomas Tuchel: "This is my last press conference at Säbener Straße. There were talks, but we didn't reach an agreement, so the decision of February still stands" pic.twitter.com/1UD0hwMij5 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 17, 2024

