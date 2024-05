Mossou kijkt met verbazing naar PSV-huldiging en neemt het op voor Mislintat: ‘Lachwekkende onzin’

Sjoerd Mossou heeft de voorbije dagen met stomme verbazing zitten kijken naar de beelden van de huldiging van PSV. De Eindhovenaren kroonden zich afgelopen zondag voor het eerst sinds 2018 tot kampioen van Nederland en werden een dag later in de binnenstad gehuldigd. Wat opviel was dat enkele PSV-supporters rondliepen met de naam van Sven Mislintat achterop hun shirt. Volgens Mossou is het ‘frame’ dat bestaat rondom de voormalig technisch directeur van Ajax ‘lachwekkende’ onzin.

Mislintat begon een jaar geleden aan zijn zware klus bij Ajax. De Amsterdammers hadden de Duitser aangesteld als directeur voetbalzaken en het was aan hem dus de taak om een nieuwe hoofdtrainer aan te wijzen én een sterke selectie samen te stellen. Maar evenals de keuze voor Maurice Steijn pakten ook de meeste beslissingen van Mislintat op de transfermarkt verkeerd uit. In Eindhoven wordt Mislintat dan ook regelmatig bedankt voor de puinzooi die hij in Amsterdam heeft achtergelaten. Maar volgens Mossou valt dat de Duitser niet helemaal te verwijten.

Artikel gaat verder onder video

“Bij het kampioensfeest in Eindhoven liepen deze week een paar olijke Brabantse grapjassen rond. Ze hadden naam ‘Mislintat’ achterop hun shirt latendrukken, bij wijze van knipoog naar de grote rivaal in Amsterdam, en hielden hun shirtjes vrolijk lachend de lucht in”, zo schrijft Mossou in zijn column in het Algemeen Dagblad. Mossou merkt dat de naam van Mislintat in Nederland ‘bijna letterlijk’ een synoniem is geworden voor de ‘totale aftakeling’ van Ajax tussen 2022 en 2024. “Complete volksstammen zien dat inmiddels zo, van gefrustreerde Ajacieden tot serieuze analytici, van PSV-supporters tot Jan met de Pet. Iedereen is stilaan gaan geloven in hetzelfde dommige frame: dat alles - echt alles - de schuld is van één flamboyante blonde Duitser met een noeste kop.”

Maar dat is volgens Mossou dus helemaal niet het geval. De verslaggever noemt het zelfs ‘lachwekkende onzin’. “Mislintat leidde Ajax tijdens slechts één onnavolgbare transferzomer. Hij haalde veel te veel matige spelers, dat is wel zeker, hij betaalde er discutabele prijzen voor bovendien, en stelde een volledig ongeschikte trainer aan”, zo leest het. Mossou weet dat het tijdperk-Mislintat bij Ajax ‘bepaald geen succes’ was, “maar geloof het of niet: bij heel veel andere rampzalige Ajax-beslissingen was de man in geen velden of wegen betrokken. Ajax is al ruim twee jaar in totaal verval, Mislintat was er amper vier maanden in dienst.”

Zo was Mislintat niet betrokken bij de ‘rampzalige’ transferzomer van 2022, was het niet de Duitser die Daley Blind op ‘gênante’ wijze richting de uitgang dirigeerde en was hij het ook niet die ‘ten koste van alles’ Peter Bosz niet wilde aanstellen als nieuwe Ajax-trainer. “Als een cowboy handelen in Ajax-aandelen? Je kunt Mislintat vrij veel verwijten, maar zo arrogant en onverantwoordelijk was-ie nu ook weer niet.” Terwijl het bij Ajax nog altijd onrustig is, heeft Mislintat inmiddels weer ‘een mooie nieuwe’ baan bij Borussia Dortmund. “Mislintat richtte Ajax heus niet in zijn eentje ten gronde natuurlijk. Dat deed de club - in vrijwel alle denkbare geledingen - helemaal zelf.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Pascal Kamperman kondigt groot Ajax-nieuws aan: 'Als ik de berichten mag geloven...'

Pascal Kamperman weet meer over de zoektocht van Ajax naar een nieuwe trainer.